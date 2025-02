Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà dall’11 al 15 febbraio, portando sul palco del Teatro Ariston la grande musica italiana.

Il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La diretta inizierà ogni sera alle 20:40 e proseguirà fino a tarda notte. Per chi preferisce la radio, sarà disponibile su Rai Radio 2.

Gli artisti e i brani di Sanremo 2025

Ecco l’elenco aggiornato dei 29 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 e i titoli delle loro canzoni:

1.Achille Lauro – “Incoscienti Giovani”

2.Gaia – “Chiamo io chiami tu”

3.Coma_Cose – “Cuoricini”

4.Francesco Gabbani – “Viva la vita”

5.Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

6.Noemi – “Se t’innamori muori”

7.Rkomi – “Il ritmo delle cose”

8.Modà – “Non ti dimentico”

9.Rose Villain – “Fuorilegge”

10.Brunori Sas – “L’albero delle noci”

11.Irama – “Lentamente”

12.Clara – “Febbre”

13.Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

14.Sarah Toscano – “Amarcord”

15.Fedez – “Battito”

16.Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

17.Joan Thiele – “Eco”

18.The Kolors – “Tu con chi fai l’amore?”

19.Bresh – “La tana del granchio”

20.Marcella Bella – “Pelle diamante”

21.Tony Effe – “Damme ’na mano”

22.Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

23.Olly – “Balorda nostalgia”

24.Francesca Michielin – “Fango in paradiso”

25.Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

26.Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – “La mia parola”

27.Serena Brancale – “Anema e core”

28.Rocco Hunt – “Mille vot’ ancora”

29.Giorgia – “La cura per me”

Si noti che inizialmente erano previsti 30 artisti in gara, ma Emis Killa si è ritirato a causa di problemi legali, portando il numero totale a 29.

Il programma delle serate

Martedì 11 febbraio – Prima Serata

Esibizioni: Tutti i 29 artisti si esibiranno con le loro canzoni in gara.

Conduttori: Carlo Conti con Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Ospiti: Jovanotti.

Performance esterna: Raf dal Suzuki Stage in Piazza Colombo.

Mercoledì 12 febbraio – Seconda Serata

Esibizioni: 15 Big e sfida tra le Nuove Proposte.

Conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Ospiti: Damiano David.

Performance esterna: BigMama.

Giovedì 13 febbraio – Terza Serata

Esibizioni: Gli altri 14 Big e finale delle Nuove Proposte.

Conduttori: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Performance esterna: Ermal Meta.

Venerdì 14 febbraio – Serata Cover

Esibizioni: Gli artisti interpreteranno celebri cover.

Conduttori: Geppi Cucciari e Mahmood.

Performance esterna: Benji & Fede.

Ecco l’elenco completo dei duetti previsti per la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma venerdì 14 febbraio:

1.Achille Lauro con Elodie – Medley: “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè

2.Giorgia con Annalisa – “Skyfall” di Adele

3.Rkomi con Francesca Michielin – “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini

4.Tony Effe con Noemi – “Tutto il resto è noia” di Franco Califano

5.Bresh con Cristiano De André – “Crêuza de mä” di Fabrizio De André

6.Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – “L’anno che verrà” di Lucio Dalla

7.Clara con Il Volo – “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel

8.Coma_Cose con Johnson Righeira – “L’estate sta finendo” dei Righeira

9.Fedez con Marco Masini – “Bella stronza” di Marco Masini

10.Francesca Michielin con Rkomi – “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini

11.Francesco Gabbani con Tricarico – “Io sono Francesco” di Tricarico

12.Gaia con Toquinho – “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni

13.Irama con Arisa – “Say Something” di A Great Big World e Christina Aguilera

14.Joan Thiele con Frah Quintale – “Che cosa c’è” di Gino Paoli

15.Lucio Corsi con Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno

16.Marcella Bella con Twin Violins – “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano

17.Massimo Ranieri con Neri per Caso – “Quando” di Pino Daniele

18.Modà con Francesco Renga – “Angelo” di Francesco Renga

19.Noemi con Tony Effe – “Tutto il resto è noia” di Franco Califano

20.Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band – “Il pescatore” di Fabrizio De André

21.Rocco Hunt con Clementino – “Yes I Know My Way” di Pino Daniele

22.Rose Villain con Chiello – “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti

23.Sarah Toscano con Ofenbach – “Overdrive” degli Ofenbach con Norma Jean Martine

24.Serena Brancale con Alessandra Amoroso – “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys

25.Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Medley: “Amor de mi vida” dei Sottotono e “Aspettando il sole” di Neffa

26.Simone Cristicchi con Amara – “La cura” di Franco Battiato

27.The Kolors con Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci

28.Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga – “Un tempo piccolo” di Franco Califano

Questi duetti offriranno reinterpretazioni di brani celebri, sia italiani che internazionali, promettendo una serata ricca di emozioni e sorprese.

Sabato 15 febbraio – Serata Finale

Esibizioni: Tutti i 29 artisti in gara.

Conduttori: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

Performance esterna: Tedua e Planet Funk.

Come si vota?

Il sistema di voto prevede:

34% – Televoto del pubblico

– Televoto del pubblico 33% – Giuria della Sala Stampa

– Giuria della Sala Stampa 33% – Giuria Demoscopica

Il vincitore potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Curiosità su Sanremo 2025

Nuovo look per l’Ariston: scenografia rinnovata con tecnologia avanzata.

Sold out immediato: I biglietti sono andati esauriti in poche ore.

Grande attenzione ai social: Il Festival sarà seguito anche su Instagram, Twitter e TikTok.

Come seguire Sanremo 2025 in tempo reale?

Diretta su Rai 1 e RaiPlay .

e . Radio su Rai Radio 2 .

. Notizie sui principali siti di informazione musicale.

Speciali su Domenica In con interviste ai cantanti.

Sanremo 2025 promette emozioni, spettacolo e grande musica. Non resta che sintonizzarsi e godersi il Festival!