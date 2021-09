Nell’abito dei festeggiamenti del Patrono principale di Grottaglie San Francesco De Geronimo si apre la seconda Rassegna Organistica “Laudate Deum in chordis et organo” con un concerto che il maestro Stefano Pellini terrà, sabato 4 settembre alle ore 21, all’organo rinascimentale della chiesa madre collegiata Maria SS.ma Annunziata.

La ripresa della manifestazione musicale, interrottasi lo scorso anno per via della pandemia, viene così salutata dal maestro Nunzio Dello Iavovo, direttore artistico della medesima Rassegna: “Presentiamo, negli ultimi mesi di questo anno, la seconda edizione della Rassegna condotta al prezioso organo rinascimentale della Chiesa Collegiata di Grottaglie. Ci auguriamo di poterla portare serenamente a compimento. Tre i concerti previsti: il primo col maestro Pellini; il secondo (domenica 21novembre) con Federica Iannella, e il terzo (domenica 12 dicembre) con Margherita Sciddurlo.

Una rassegna, quest’anno, che suona molto “italiano”; infatti i programmi scelti dagli organisti che si avvicenderanno presentano molti autori italiani in un arco temporale che tocca tre secoli, dal primo Seicento all’Ottocento, dal periodo tardo rinascimentale di Girolamo Frescobaldi ai temi popolari di un musicista lombardo, padre Davide da Bergamo, francescano dei frati minori, noto anche per aver espresso in musica, scegliendo per questo addirittura l’organo, lo spirito patriottico nazionale del Risorgimento.

Il primo concerto ospita una proposta del “Festival organistico del Salento” (direzione artistica Francesco Scarcella) giunto quest’anno alla settima edizione; festival itinerante nell’ampio territorio del Sud della nostra regione che costituisce, pur contando ancora pochi anni di attività, una delle manifestazioni di gran lunga più rinomate, in ambito nazionale, dedicate a questo strumento e, più in generale, alla concreta valorizzazione del patrimonio di enorme valore strumentale e storico costituito da questi organi e in particolare dal preziosissimo organo grottagliese.

E tutti italiani sono gli organisti protagonisti: sono infatti rappresentate l’Emilia Romagna con Stefano Pellini, le Marche con Federica Iannella (21 novembre, per la festa di santa Cecilia) e la Puglia con Margherita Sciddurlo (domenica 12 dicembre)”.

Il Maestro Pellini

Il Maestro Pellini, nato a Modena, diplomato in Organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni.

Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un CD monografico dedicato alla musica di J. S. Bach (giudizio “eccezionale” della rivista “Musica); del 2020 è un’incisione discografica su G. F. Händel.

Organista titolare dell’Abbazia benedettina di San Pietro e della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al cui organo ha dedicato il CD “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” della rivista “Musica”) – è membro della giuria in concorsi organistici internazionali e ha tenuto oltre settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, Giappone, USA).

Il programma a Grottaglie

Il programma all’organo rinascimentale di Grottaglie, da poco opportunamente revisionato dalla Ditta Ruffatti di Padova grazie al sostegno offerto dalla “Pluriassociazione S. Francesco De Geronimo”, prevede l’esecuzione dei brani seguenti:

B. PASQUINI (1637 – 1710): Toccata, tema e variazioni

B. STORACE (1637 – post 1663): Ciaccona

ANONIMO SPAGNOLO (sec. XVIII): Las Folias

ANONIMO EMILIANO (SEC. XVIII): Elebazione

G. F. HÄNDEL (1685 – 1759): Suite in re minore (Allemanda/Corrente / Sarabanda/Giga)

G. DONIZETTI: (1797 – 1848), Arpeggio per organo

P. DAVIDE DA BERGAMO: (1791 – 1863): Marcia in DO maggiore

F. PROVESI: (1770 – 1833): Adagio – Sinfonia

B. PASQUINI (1637 – 1710): Toccata, tema e variazioni

B. STORACE (1637 – post 1663): Ciaccona

ANONIMO SPAGNOLO (sec. XVIII): Las Folias

ANONIMO EMILIANO (SEC. XVIII): Elebazione

G. F. HÄNDEL (1685 – 1759): Suite in re minore (Allemanda/Corrente / Sarabanda/Giga)

G. DONIZETTI: (1797 – 1848), Arpeggio per organo

P. DAVIDE DA BERGAMO: (1791 – 1863): Marcia in DO maggiore

F. PROVESI: (1770 – 1833): Adagio – Sinfonia

Appuntamento, quindi, da non perdere per sabato 4 settembre alle ore 21.00 presso la Chiesa Madre Collegiata Maria SS.ma Annunziata di Grottaglie, sita nella storica Piazza Regina Margherita.