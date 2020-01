Grottaglie in questi giorni è in festa e molte sono le iniziative predisposte per onorare il Santo Patrono, San Ciro Medico, eremita e Martire.

Spicca tra queste l’atteso concerto che il primo organista della Basilica di San Pietro in Vaticano, il maestro Josep Solé Coll terrà all’organo rinascimentale della Chiesa Madre Collegiata Maria Santissima Annunziata, sita in piazza Regina Margherita, venerdì prossimo 24 gennaio alle ore 19,00.

L’organo rinascimentale

“Un concerto – dice il parroco D. Eligio Grimaldi – che quest’anno apre degnamente i tradizionali solenni festeggiamenti del nostro amato Protettore San Ciro e nel contempo rappresenta un ulteriore momento di valorizzazione del nostro organo rinascimentale che, come sappiamo, è il più antico di Puglia e uno dei più antichi d’Italia. Uno strumento prezioso che gli appassionati e gli amanti della musica organistica hanno cominciato a conoscere ed apprezzare in questi 10 anni dal suo restauro, grazie ai vari appuntamenti concertistici tenuti da organisti noti a livello nazionale e internazionale. Proprio per questo motivo e grazie alla generosa collaborazione della “Pluriassociazione S. Francesco de Geronimo” guidata dal dott. Ciro de Vincentis e alla passione del nostro direttore artistico maestro Nunzio Dello Iacovo, siamo orgogliosi di inaugurare la prima Rassegna Organistica Grottagliese sotto il motto “Laudate Deum in Chordis et Organo” con il concerto del maestro Josep Solé Coll”.

Ricordiamo che l’antico organo della Collegiata di Grottaglie, risalente alla prima metà del secolo XVI e restaurato nel 2010 dalla ditta F.lli Ruffatti di Padova per la parte tecnico-fonica e dalla ditta Di Capua di Martina per quella lignea, presenta particolarità che lo rendono interessante e per certi aspetti unico per una tipologia delle canne del flauto, sicuramente di origine nordica, anteriori probabilmente alle canne cinquecentesche. La relativa ricerca storico-documentale ha consentito di ripercorrerne la storia, specie col ritrovamento della polizza rilasciata dal mastro organaro Orfeo de Torres di Lecce, il quale ricevette dal capitolo grottagliese (3 marzo 1587) sessantuno ducati e un tarì per la risistemazione dello strumento. Sulla facciata dell’organo campeggiano ancora due grandi stemmi della famiglia Colonna, cui appartennero gli arcivescovi di Taranto Pier Francesco (1544-1560) e Marco Antonio Colonna (1560-1568); stemmi che hanno ricoperto i sottostanti e precedenti “organetti morti”.

La rassegna

Il maestro Dello Iacovo precisa che “la rassegna prevede la realizzazione di quattro concerti che si terranno in momenti significativi dell’anno liturgico e vedrà, come già accaduto, la partecipazione di artisti sia da soli che in ensemble con altri strumenti e voci”. Particolarmente orgoglioso il dott. De Vincentis che intravvede in questa iniziativa “un momento qualificante per la Pluriassociazione che in tal modo e in consonanza con le finalità del sodalizio, continuerà a impegnarsi fattivamente per lo sviluppo culturale della comunità grottagliese”. L’appuntamento musicale di venerdì prossimo, con ingresso libero, darà la possibilità di vivere un’esperienza di alta suggestione artistica e musicale grazie alle sonorità proprie di uno strumento di oltre cinquecento anni fa, che il maestro Solé Coll farà emergere grazie ai brani appositamente scelti per questa occasione. A introdurre la serata sarà il dott. Ciro Quaranta, amico del maestro Solé e già cantore aggiunto della Cappella Sistina.

Il Programma

Girolamo Cavazzoni (1506 ca. – 1577 ca.) : Inno “Ave maris stella” (da “Intavolatura cioè recercari, canzoni, himni, magnificat” – 1543)

Girolamo Cavazzoni (1506 ca. – 1577 ca.) : Giovanni B. Fasolo (1600 ca. – 1664 ca.) : Kyrie “Cum Iubilo” (dalla “Missa Beatae Mariae Virginis” – L’Annuale, Op. 8 n° 22 – 1645): Primum Kyrie – Christe – Ultimum Kyrie

Giovanni B. Fasolo (1600 ca. – 1664 ca.) : Primum Kyrie – Christe – Ultimum Kyrie Giovanni B. Fasolo : Gloria septimi toni naturalis translatus ad quintam inferior (dalla “Missa Beatae Mariae Virginis” – L’Annuale, Op. 8 n° 22 – 1645) : Et in terra pax – Benedicimus te – Glorificamus te – Domine Deus, Rex caelestis – Domine Deus, Agnus Dei – Qui tollis – Quoniam tu solus sanctus – Tu solus Altissimus – In gloria Dei Patris

Giovanni B. Fasolo : Et in terra pax – Benedicimus te – Glorificamus te – Domine Deus, Rex caelestis – Domine Deus, Agnus Dei – Qui tollis – Quoniam tu solus sanctus – Tu solus Altissimus – In gloria Dei Patris Andrea Gabrieli (1533 ca. – 1585) : Ricercar del II° modo (Da “Ricercari”, libro II° – 1595)

Andrea Gabrieli (1533 ca. – 1585) : Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) : Ricercar con obligo di cantare la quinta parte senza toccarla (Dalla “Messa della Madonna” – Fiori Musicali, Op. 12 n° 44 – 1635)

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) : Giovanni B. Fasolo : Sanctus (Dalla “Missa Beatae Mariae Virginis” – L’Annuale, Op. 8 n° 22 – 1645)

Giovanni B. Fasolo : Giovanni B. Fasolo : Benedictus et elevatio Dalla “Missa Beatae Mariae Virginis” – L’Annuale, Op. 8 n° 22 – 1645)

Giovanni B. Fasolo Giovanni B. Fasolo : Agnus Dei Dalla “Missa Beatae Mariae Virginis” – L’Annuale, Op. 8 n° 22 – 1645)

Giovanni B. Fasolo : Francisco Correa de Arauxo (1584 – 1654) : Tres glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción (Dalla “Facultad organica” – 1626)

Francisco Correa de Arauxo (1584 – 1654) : Gioseffo Guammi (1540 ca. – 1612) : Canzon XVII° Da “Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti” – 1608

Gioseffo Guammi (1540 ca. – 1612) : Johann J. Froberger (1616-1667) : Toccata II° Da “Toccaten, Fantasien, Ricercare, Capriccios und Canzonen” – 1649

Il maestro

Josep Solé Coll, nato a Sabadell (Spagna), inizia i suoi studi di solfeggio e pianoforte presso l’Accademia Marshall con Mª Josepa Mas e Carlota Garriga e gli studi di Organo presso il Conservatorio del Liceu con Josep Mª Mas e Montserrat Torrent. Attualmente risiede a Roma dove ha conseguito il Magistero in Organo e Improvvisazione organistica presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra con P. Theo Flury, OSB. Ha partecipato a corsi di interpretazione organistica in Francia, Italia, Canada e Stati Uniti con Olivier Latry, Daniel Roth, Paolo Crivellaro, Michel Bouvard e Marie-Claire Alain. Organista liturgico, ha suonato nelle principali parrocchie della sua città natale e nelle basiliche romane di S. Maria Maggiore e S. Lorenzo fuori le mura. Attualmente è il primo organista della basilica papale di S. Pietro in Vaticano. Come solista, corripetitore e continuista, si è esibito ed ha accompagnato diverse formazioni musicali nei principali paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Russia, Cina, Brasile e Messico.