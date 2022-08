La Pro Loco di Grottaglie con il patrocinio del Comune di Grottaglie, Assessore alle Tradizioni Locali Alessia Piergianni, con la collaborazione del Comitato Festeggiamenti Patronali Grottaglie propone alla cittadinanza: 3 tour alla scoperta dei luoghi che hanno vissuto la presenza di San Francesco de Geronimo.

In occasione dei Solenni festeggiamenti, sarà l’occasione per conoscere la sua vita e i luoghi in cui si può accertare la sua presenza.

Come partecipare? Giorno: 02-03-04 settembre 2022, alle ore 17:00, insieme visiteremo: Santuario a San Francesco De Geronimo, Madonna del Lume, Chiesa Madre di Grottaglie dove si incontrerà don Eligio Grimaldi, prenotazione necessaria, tramite Whatsapp o canali Social.

Luogo di incontro: Santuario a San Francesco de Geronimo. Tour gratuito.

Il tour si conclude a Palazzo Lasorte, dov’è presente la personale di Edoardo Battaglie ‘To Belong’.

Sarà questa l’occasione per conoscere dall’interno un tipico “palazzotto” di città, edificazione presente unicamente nella via dedicata al Santo.

Per maggiori informazioni, contattare l’associazione. Non perdete questa meravigliosa opportunità di conoscere la vita del Santo patrono di Grottaglie.