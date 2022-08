Oggi come un tempo, la vendemmia è uno dei rituali dell’agricoltura che più affascinano l’uomo perché lo rendono partecipe di un processo naturale ancestrale.

Vendemmia è il termine con cui ci si riferisce al processo di raccolta delle uve destinate alla vinificazione. Il momento giusto per la raccolta è quello in cui l’acino raggiunge il giusto grado di maturazione. I periodi per la vendemmia, si può dire, sono essenzialmente tre: agosto-settembre, settembre-ottobre, e ottobre-novembre, per le uve a maturazione tardiva.

Il risultato sarà in ogni caso frutto di mesi di lavoro, di secoli di tradizioni trasmesse di padre in figlio per produrre un nettare che sia espressione della storia e delle caratteristiche del suo territorio di origine e per ripercorrere ogni anno al meglio questo rituale dell’agricoltura cantato dai poeti di ogni secolo.

Nel corso della “Festa della Vendemmia”, le fasi della stessa vengono riproposte, dai Soci dell’Associazione, con le metodologie classiche, quando ancora la meccanizzazione delle cantine non aveva preso il sopravvento.

Infatti durante le due giornate di festa, si intende rievocare giornata classica trascorsa dai contadini tra i vigneti; dopo il taglio delle uve, gli stessi contadini in corteo e con carri appositamente allestiti, accompagnati da musiche folcloristiche entrano in paese sino a giungere la piazza principale di Faggiano.

Giunti in piazza, tra canti e ballate popolari, viene data dimostrazione della pigiatura delle uve con i piedi e poi con la spremitura delle stesse con il torchio, da dove vedremo sgorgare il mosto…!

Durante la festa, attraverso delle tavole rotonde, saranno trattate tematiche riguardanti la vendemmia ed il vino con la partecipazione di enologi e sommelier delle cantine nostrane. Nel corso delle due serate ci saranno percorsi enogastronomici, degustazione vini, mercatini artigianali e spettacoli musicali.

Da venerdì 2 a sabato 3 settembre 2022 a Faggiano (Taranto) Piazza Vittorio Veneto ore 19:30 ingresso libero