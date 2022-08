Tornano dopo tanta attesa e dopo due anni di restrizioni a causa del covid, i festeggiamenti in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano e San Michele Arcangelo, organizzati dal Comitato Festa della Confraternita di San Michele Arcangelo di Montemesola.

Quest’anno le due giornate di festa si terranno nel primo fine settimana di settembre, ossia sabato 3 e domenica 4 settembre 2022. Un programma ricco di eventi civili e religiosi che porterà luce e gioia nella ridente cittadina di Montemesola in provincia di Taranto.

La giornata del 3 settembre sarà dedicata alle celebrazioni in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano, con la tradizionale processione e in serata il concerto della Banda di Francavilla Fontana.

Domenica 4 settembre, ci saranno i festeggiamenti in onore dell’Arcangelo Michele, con la processione di grandi e piccoli nel pomeriggio e una serata dedicata alla musica, con il concerto dei PALASPORT, tribute band ufficiale dei Pooh.

Piazza IV Novembre diventerà cornice di un concerto tanto atteso e amato da persone di ogni età. Non mancherà lo spazio per l‘enogastronomia con l’angolo food in cui degustare prelibatezze nostrane e, per gli amanti del vintage, ci saranno mercatini dell’antiquariato.

Presenti anche intrattenimenti per i più piccoli e un grandioso spettacolo pirotecnico che dopo 2 anni, tornerà ad illuminare il cielo montemesolino tenendo tutti con il naso all’insù.