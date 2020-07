XVIII Rassegna Festival Estivo Rigenerazione

Domenica 26 Luglio dalle ore 17,30 presso La Luna nel Pozzo – Contrada Foragno sn, Ostuni si terrà la Festa dei bambini!

Le attività in programma

Quest’anno la Festa dei Bambini va RiGenerata! Vengono gli amici dei Teatri Mobili con due magnifici spettacoli di figura per grandi e piccoli; “Manoviva” e “Antipodi”. Ma non solo! La visione dei spettacoli — che replicano più volte — saranno alternati con visite guidate nel BOSCO SENSORIALE, il GIGANTE OCA DELLE STORIE, la costruzione dell’AQUILA, l’angolo dei RACCONTI il MISTERO DEL LABIRINTO, GIOCHI DI PIAZZA, PRATO PICNIC, e non dimentichiamo le salsicce! Le porte aprono alle 17.30, così avrai tempo per tutto alla FESTA BAMBINI: RiGENERAZIONE!

Info e prenotazioni

Domenica 26 Luglio dalle ore 17,30. La Luna nel Pozzo – Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso 10/6 euro. Tel. 0831 330353 – 335 8037241 teatrolalunanelpozzo@gmail.com