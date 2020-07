Il 25 luglio incomincia a Ostuni la rassegna FESTIVAL ESTIVO RIgenerazione con un bellissimo spettacolo Nel Castello di Barbablu di Kuziba Teatro.

Con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone; video animazioni Beatrice Mazzone; disegno luci Tea Primiterra; scene Bruno Soriato; regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli.

Lo spettacolo

Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Attraverso immagini oniriche di teatro e cartone animato, unite alla recitazione brillante, Kuziba teatro ci porta in un incubo seducente, per regalarci un happy end di sopraffacente sollievo. Un grande avventura per bambini, anche bambini adulti.

Informazioni

Sabato 25 Luglio – ore 21,00. La Luna nel Pozzo – Contrada Foragno sn, Ostuni. Ingresso 10/6 euro. Info 0831 330353 – 335 8037241