Esiste un luogo dove il vino racconta storie: storie di tradizioni che si fondono con idee nuove, di sapienza antica che dialoga con il futuro. Questo è Evoluzione Naturale 2025, l’appuntamento che il 26 e 27 gennaio 2025 trasformerà l’ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie (TA) in un crocevia europeo del vino naturale.

Sessanta produttori di vino naturale, provenienti da otto nazioni – tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Slovenia e Austria – si riuniscono per celebrare una viticoltura che rispetta l’ambiente. In questo contesto, il vino diventa un mezzo universale per esprimere passione, impegno e sostenibilità.

L’edizione di quest’anno mette al centro il rapporto tra le nuove generazioni di vignaioli e i maestri che custodiscono la tradizione. Più che collaboratori, sono protagonisti di un passaggio generazionale che fonde il sapere artigianale con approcci moderni. Giovani produttori guardano alla Puglia e a Grottaglie non solo come mercato, ma come luogo di ispirazione, dove ogni vigneto racchiude memoria, cultura e vita.

Il cuore di Evoluzione Naturale sono i banchi d’assaggio: un’occasione unica per conoscere i produttori, degustare i loro vini e scoprire storie di territori e metodi di produzione. Ogni calice è un viaggio che racconta l’amore per la terra.

Inoltre, due eventi speciali arricchiranno il programma:

– Workshop scientifico: “La microbiologia del vino – Approcci teorici e pratici in tempi di cambiamento”. Gli esperti Giancarlo Moschetti, Cataldo Calabretta e Matteo Gallello discuteranno le sfide del cambiamento climatico e le risposte dei vignaioli.

– Laboratorio di degustazione: un’esperienza sensoriale guidata da Matteo Gallello e Cataldo Calabretta. Sei etichette di Gaglioppo e quattro grandi vini rossi del Mediterraneo si confronteranno in un dialogo tra tradizione e territorio.

Il 25 gennaio, il Fuori Salone aprirà le danze. Grottaglie si animerà con degustazioni, incontri e momenti di convivialità nei suoi locali, trasformandosi in una vetrina del vino naturale e dell’ospitalità pugliese.

Evoluzione Naturale non è solo un evento per gli esperti del settore, ma un vero e proprio manifesto. È un invito a riscoprire il legame con la terra, a valorizzare le identità locali e a vedere nel vino un ponte tra passato e futuro, capace di unire persone e generazioni.