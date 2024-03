Quando la natura si risveglia, torna la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta. Con questo obiettivo nasce il ciclo di escursioni in valle d’Itria, realizzato dal Festival della Biodiversità, che avrà inizio il 10 marzo ed andrà avanti fino al 21 aprile prossimo.

Appuntamenti settimanali per ritrovare i profumi e i colori della primavera immersi fra i filari di mandorli, ciliegi, albicocchi, susini, peschi, meli e peri della Collezione Regionale del Germoplasma Frutticolo custodita a Locorotondo presso il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile- Caramia”.

Si tratta di passeggiate gratuite e adatte a tutti, a famiglie con bambini o a semplici appassionati. In più, per chi lo desidera, sarà possibile immortalare su tela o con foto le più belle fioriture primaverili e partecipare al concorso di pittura e fotografico. Le tre opere più votate saranno premiate nel corso della Fiera della Biodiversità che si terrà a settembre prossimo. Per partecipare alle escursioni è richiesta la prenotazione al numero 338 8372002.

L’iniziativa dà il via al Festival dell’Agrobiodiversità: non solo escursioni primaverili ma anche mostre pomologiche, profili sensoriali dei prodotti della biodiversità e tour guidati per una festa lunga tutto un anno.

Dopo le escursioni di primavera sarà la volta della Settimana della Biodiversità, dal 20 al 24 maggio prossimi; seguiranno nei mesi di giugno, luglio e agosto i Venerdì biodiversi e, per concludere in bellezza, ci sarà la Fiera della Biodiversità nei giorni 27, 28 e 29 settembre prossimi.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito web https://www.itsagroalimentarepuglia.it/ Appuntamento domenica 10 marzo alle ore 9.30 presso Masseria Ferragnano a Locorotondo.