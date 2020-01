Successo di partecipanti e tanta curiosità per le attività gratuite promosse dagli Infopoint di Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli e Ostuni.

Continuano le visite guidate con laboratori e degustazioni tra borghi e aree naturalistiche. Per uno splendido viaggio nella storia e nelle tipicità della Puglia. Storia, tradizioni e prodotti agroalimentari sono gli ingredienti di questo viaggio in cinque splendide città pugliesi.

Attività per conoscere il territorio

Gli appuntamenti, iniziati lo scorso 1 dicembre e ripetuti nei fine settimana, hanno riscosso in diversi casi il tutto esaurito. Le animazioni on-site proseguono sempre su prenotazione. Le attività sono coordinate da Sistema Museo, ente gestore affidatario degli Info-point, e includono visite guidate, laboratori, degustazioni tra borghi e aree naturalistiche, condotte da personale qualificato. Oltre alla visita ai luoghi caratteristici di queste città, sono coinvolti diversi operatori e produttori per mettere in risalto le tipicità del territorio e conoscerlo nelle sue varie sfaccettature.

“Eco di Puglia” mette in rete più località e restituisce un’idea di viaggio e di esperienza, per riportare con sé un bellissimo ricordo di questi territori. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto dell’ambiente, seguendo il principio dell’eco-sostenibilità, e contribuiscono a favorire la destagionalizzazione, coinvolgendo adulti e bambini.

A Locorotondo laboratori di artigianato e del gusto

L’animazione on-site di Locorotondo consiste in un itinerario nel borgo che si concluderà con laboratori di artigianato e/o del gusto, quindi attività didattico-laboratoriali rivolte ad adulti e bambini. Nell’ambito dei laboratori di artigianato si racconteranno tecniche e origini di antichi mestieri dando particolare importanza al riutilizzo dei materiali. I partecipanti potranno cimentarsi con loro nello sperimentare le pratiche. I materiali saranno naturali e facilmente utilizzabili e riciclabili, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Nell’ambito dei laboratori del gusto si prepareranno e mostreranno prodotti tipici utilizzando ingredienti e antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Anche in tal caso i partecipanti potranno mettere le mani in pasta e provare a preparare le specialità. Alcuni laboratori si concentreranno sulla presentazione dei prodotti.

Info e prenotazioni

Appuntamento ogni domenica alle 17.00 fino al 12 gennaio 2020. Attività gratuita. Luogo d’incontro: Info-Point Locorotondo, Piazza Vittorio Emanuele, 26, Locorotondo. Domenica 5 gennaio 2020: laboratorio sull’olio di oliva e mostra pomologica. Locorotondo tel. +39 080 4312788