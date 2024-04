Ecolibreria a Taranto nel Parco Cimino. Dopo l’ingresso gira a destra e prosegui per circa 300 metri. Troverai il nostro banner sul penultimo prefabbricato. Appuntamento il 28 aprile alle 10:00.

È una iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare alle tematiche ambientali ed alla corretta raccolta differenziata. I rifiuti sono moneta di scambio per ricevere libri usati. Il riuso dei libri consente di diffondere cultura gratuitamente. Ti regaliamo un libro a scelta tra quelli disponibili ogni 10 bottiglie e flaconi in plastica o lattine in alluminio consegnate.

Sciacqua i contenitori di bevande zuccherate, olii e saponi. Schiaccia le bottiglie sul lato più lungo affinché occupino il minor spazio possibile. Vieni a consegnarcele quando siamo aperti avendo cura di separare i tappi. NON ACCETTIAMO: bottiglie piccole, vasetti per yogurt, vaschette, contenitori per uova e simili.

I contenitori vengono prelevati da Amiu che li ricicla donando loro una nuova vita. I tappi vengono consegnati ad altre associazioni che riescono ad acquisire carrozzine sportive per disabili.

Come sostenere l’Associazione Plasticaqqua:

– Aiutandoci a diffondere le nostre iniziative ed invitando i tuoi contatti all’evento Facebook

– Entrando a far parte del nostro gruppo di nostri volontari

– Donandoci libri per bambini (non accettiamo dizionari, enciclopedie, riviste, testi scolastici e religiosi)

– Con un contributo per i nostri gadget

– Con una donazione con PayPal