Estate quanto ti abbiamo aspettato? Ed ecco che finalmente stai per arrivare! Per festeggiare al meglio la fine della scuola presso la Fattoria a Grottaglie in via della Costituzione un evento per grandi e piccini: la Domenica del Latte e del Formaggio.

Giugno è il mese migliore per godersi la campagna, il suo relax, i suoi profumi ed odori.

Escursione, passeggiata a cavallo e tiro con l’arco

Domenica 18 giugno, tutti insieme, grandi e piccini, avranno la possibilità di effettuare laboratori ed escursioni guidate tra gli orti, gli alberi e le piante e per chi vuole anche passeggiate a cavallo su bellissimi destrieri e il tiro con l’arco!

Merenda a base di latte e formaggi

Una vera immersione nella natura permetterà di gustare una piccola leccornia assolutamente genuina: una merenda a base di formaggio e latte. Si potrà assistere a una dimostrazione con un casaro che mostrerà la lavorazione per ottenere il formaggio.

Suggestiva anche la mungitura del latte con le caprette presenti nella fazenda.

Come prenotare la visita

L’evento, organizzato dalla Associazione Uomini Vivi, è sostenuto da Fondazione CON IL SUD. I posti sono limitati quindi vi invitiamo a partecipare contattandoci al: 3333423753.