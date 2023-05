Con uno straordinario supporto del volontariato, BUONGIORNO CERAMICA! 2023 a partire dai laboratori, dagli atelier, dai forni, dalle botteghe, dalle gallerie d’arte torna in strada, in piazza, nelle scuole, nei musei, nei parchi, sul mare.

BUONGIORNO CERAMICA! 2023 invita il 20 e 21 maggio ad una festa diffusa, a partecipare nelle forme più diverse ad una insolita esperienza d’arte, ad una mobilitazione che narra di un’Italia creativa.

L’iniziativa Buongiorno Ceramica

Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell’arco di un weekend, organizzato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC, si susseguono ogni anno Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni,

Visite guidate, Workshop, Letture, Trekking e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli. Un Festival concentrato in una due giorni a porte aperte.

Nel penultimo weekend di maggio tutti possono scoprire botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. Possono incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designers, vederli lavorare, toccare l’argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano. Possono entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali. Fare shopping di pezzi unici, scoprire a tavola quanto è più bello il cibo servito su un piatto artigianale o magari ascoltare musica fatta con strumenti in ceramica. Fare la prima colazione della ceramica o prendere il gelato al “gusto del ceramista”!

Buongiorno Ceramica a Grottaglie

A Grottaglie nella due giorni di “Buongiorno Ceramica” sarà possibile incontrare i protagonisti, vederli lavorare l’argilla e trasformare la creta in ceramiche artistiche con la maestria delle mani e la creatività che li contraddistingue. Ma non solo, ci si potrà mettersi al tornio, sperimentare, decorare o smaltare per capire il lavoro ed il valore che esprime un pezzo unico e fatto a mano.

Apertura straordinaria del Museo Didattico delle Maioliche, ubicato nel “Liceo Artistico V. Calò” di Grottaglie. Il Museo venne istituito nell’anno scolastico 1937-38, con l’intento di non far disperdere la tradizione locale. La raccolta costituita da circa 300 manufatti relativi alla produzione artistica e didattica dal 1887 a oggi, è stata organizzata in un percorso tematico e cronologico. Il primo comprende le ceramiche grottagliesi dal XVI al XVII secolo; il secondo conserva rare opere ceramiche dell’Ex Istituto d’Arte dei primi anni del ‘900. Nell’ultima sezione sono esposte opere realizzate in occasione dei concorsi nazionali e internazionali. Il Museo sarà visitabile dalle 9:30 alle ore 12:00 in entrambe le giornate di Buongiorno Ceramica.

Il Museo della Ceramica, sito nell’ala sud-orientale del Castello Episcopio, aderisce alla Notte dei Musei. Nella giornata di sabato 20 maggio apertura sino alle 22:00 e visite guidate gratuite alle ore 11:00, 18:00, 20:30 e 20:00 mentre domenica 21 maggio alle ore 11, 17 e 18:30. Il Museo, un tempo residenza degli arcivescovi di Taranto, occupa oggi gli ambienti anticamente utilizzati come stalle. Al suo interno circa 400 manufatti, per un arco cronologico assai ampio che va dal VIII secolo a.c sino ai giorni nostri, suddivisi in cinque sezioni: la ceramica tradizionale d’uso, con manufatti usati per i servizi domestici; le maioliche, tra cui piatti, brocche ed oggetti ceramici devozionali; la sezione archeologica, con reperti datati tra l’VIII ed il IV sec. a.C.; infine, una sezione dedicata ai presepi ed una dedicata alla ceramica contemporanea.

Domenica, al calar del sole, le atmosfere americane degli anni ’30 e ’40 invaderanno lo storico Quartiere delle Ceramiche con musica e ballerini.