Corso di informatica per over 60 a Taranto.L’Associazione ADA dello Ionio di Palagiano lancia un’importante iniziativa volta a ridurre l’isolamento involontario tra gli anziani e le persone con disabilità.

Martedì 2 ottobre, presso la sede di via Cagliari 86 a Taranto, prenderà il via il corso di

informatica rivolto agli over 60 e ai cittadini con disabilità del territorio. L’attività rientra nel progetto “Digitalmente Attivi”, finanziato attraverso il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A”, e ha l’obiettivo di fornire conoscenze utili per navigare il mondo digitale.

Il corso, articolato in incontri settimanali, sarà tenuto dalla docente Graniglia Rita e intende non solo trasmettere competenze tecniche sull’uso del computer e delle principali piattaforme digitali, ma anche contribuire a contrastare l’isolamento sociale, soprattutto tra i più anziani.

Il presidente di ADA, Salvatore Cirillo, e la vicepresidente Tonia Bove, promotori dell’iniziativa, sottolineano l’importanza di rendere il corso accessibile e inclusivo, rispondendo in modo concreto alle esigenze di socializzazione di chi è maggiormente vulnerabile, inclusi coloro con disabilità. L’inclusione digitale, infatti, rappresenta una chiave fondamentale per permettere agli over 60 di sentirsi parte attiva della società moderna.

Nel corso delle lezioni, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze

informatiche di base e avanzate, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle truffe digitali e telefoniche. Tra i temi trattati figurano: introduzione all’uso del computer, utilizzo di software, navigazione sicura su Internet, gestione delle comunicazioni online, protezione dei dati, uso dei dispositivi mobili e accesso ai servizi online.

Il programma è stato progettato per tenere conto delle specifiche necessità degli anziani, adottando un approccio didattico personalizzato e paziente, che mira a rafforzare la fiducia e le competenze degli utenti nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

L’inaugurazione del corso rappresenta un passo importante verso l’inclusione digitale e sociale della popolazione anziana e disabile. Questa iniziativa si pone come un’occasione per ridurre il digital divide, offrendo agli over 60 strumenti concreti per vivere in maniera più autonoma e connessa.

Saranno presenti all’inaugurazione anche il consigliere comunale e provinciale Goffredo Lo Muzio e la segretaria generale UIL Pensionati Puglia, Tiziana Carella.