Sabato 5 marzo, al Teatro Valentino, in occasione del terzo appuntamento della stagione di prosa del Comune di Castellaneta, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giungeranno due grandi artisti dello spettacolo Italiano.

L’affascinante e bellissima Martina Colombari e il bravissimo attore e conduttore Corrado Tedeschi, la corsa ai biglietti è già partita e si attende l’ennesimo sold out.

Lo spettacolo a Castellaneta

Lui – maturo, affascinante ed elegante, moglie e figlio fuori città – incontra casualmente lei – più giovane, di bell’aspetto e consapevole di piacere – e la invita a casa. Si preannuncia una serata molto piacevole e spensierata, ma lei non è facile come lui si sarebbe aspettato.

Ed ogni volta che lui sta per riuscire ad ottenere quello che vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità̀ e carattere, in un continuo vorticoso salire e scendere, come sulle macchinette delle montagne russe, fino a scoprire che in realtà…

Informazioni e biglietti

Costo biglietto platea € 20,00, galleria € 15,00

CONDIZIONI GENERALI

La vendita dei biglietti si terrà al botteghino del Cineteatro Valentino di Castellaneta nei giorni mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18.00 alle 20.00.

Per informazioni è possibile telefonare al numero del Cineteatro Valentino 099.8435005 nei giorni di vendita.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratore secondo le normative vigenti.

