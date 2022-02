La stagione di prosa del Comune di Castellaneta, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giunge al secondo appuntamento, ancora una volta col Teatro Valentino gremito di pubblico.

Giovedì 24 febbraio, alle ore 20.30, sarà di scena “Il Dio del Massacro”, con protagonista l’attore castellanetano Michele Cipriani e la bravissima attrice Arianna Gambaccini. Una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo.

La commedia “il Dio del Massacro” a Castellaneta

Ferdinand Reille, un bambino di undici anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno Houllié e durante il litigio gli rompe due denti. Le due coppie di genitori si incontrano il giorno dopo per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma nonostante i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco, le buone maniere vengono presto dimenticate da entrambe le famiglie e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, “sgambetti”, raffinate crudeltà, e addirittura, risse…

Informazioni e biglietti

Costo biglietto: platea € 20,00, galleria € 15,00

CONDIZIONI GENERALI

La vendita dei biglietti si terrà al botteghino del Cineteatro Valentino di Castellaneta nei giorni mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18.00 alle 20.00. Per informazioni è possibile telefonare al numero del Cineteatro Valentino 099.8435005 nei giorni di vendita.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratore secondo le normative vigenti.