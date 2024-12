Il Natale a Conversano ha avuto ufficialmente inizio. Si è tenuta ieri sera, domenica 1 dicembre, in Piazza Castello l’inaugurazione ufficiale del “Borgo di Natale 2024”, l’iniziativa che da ormai quattro anni anima le festività natalizie della città.

Le luci natalizie, accese in una serata fredda, ma partecipata, hanno trasformato il cuore di Conversano in un luogo magico e suggestivo, rievocando le tradizioni e lo spirito comunitario che caratterizzano questo speciale periodo dell’anno. Nonostante il freddo, infatti, in tantissimi hanno preso parte alla cerimonia di accensione, che – attirando una grande folla di cittadini, visitatori e rappresentanti delle istituzioni – ha avviato ufficialmente il ricco cartellone di eventi che animeranno la città fino al 6 gennaio.

A dare il via all’inaugurazione un’esibizione a cura del maestro Vito Di Leo che – sulle note di Willie Wonka – ha acceso l’atmosfera. A seguire, le parole di Don Felice Di Palma: “Questo momento che stiamo vivendo è molto bello. Le luci che si accendono qui nel centro della nostra città sono il segno di una luce più grande che attendiamo, ed è molto bello che proprio qui accanto a noi si sia voluto installare la natività. Questo è il motivo della nostra festa: l’attesa del Signore Gesù. E allora che la gioia del Natale e la luce del Natale possano invadere i nostri cuori e la nostra vita”.

A sottolineare la magia dell’iniziativa anche il sindaco Giuseppe Lovascio: “Vedo qui tutta la Giunta, i consiglieri comunali, e li ringrazio perché questo momento è molto gradito alla cittadinanza. È bello essere qua insieme, sentire crescere questo spirito di comunità che ci porta verso il Natale e verso il nuovo anno con speranze e voglia di stare insieme. Il Natale è una festa religiosa, e noi vogliamo aggiungere a questo momento tanta luce, che spero sia fonte d’ispirazione per tutti noi, per creare rapporti speciali e vivere meglio insieme. Proviamoci sempre, rispettando la nostra meravigliosa città che con queste luci diventerà ancora più attrattiva”.

Proseguendo, Katia Sportelli, Assessore alla Cultura, ha poi ricordato come l’accensione delle luci sia diventata una tradizione consolidata per Conversano: “Questo evento è ormai un appuntamento fisso. Per quest’anno il tema scelto è il “ritorno alle tradizioni”, perché l’idea è quella di tornare alle origini e al senso di comunità che ci appartiene. Voglio ringraziare il sindaco e tutta l’amministrazione, gli uffici comunali e l’ufficio cultura che tanto hanno lavorato per la realizzazione di questo Natale e a tutti voi che ogni anno siete così numerosi e ci seguite in questa avventura. Perché dovevamo fare una scelta: dimezzare i sogni o raddoppiare il coraggio e abbiamo scelto di raddoppiare il coraggio”.

A portare i saluti anche le assessore Lippolis e Palumbo che hanno invitato al rispetto di quanto creato e sottolineato il valore aggiunto delle attività produttive. Le conclusioni, invece, sono state affidate al vicesindaco Roberto Berardi che ha ribadito l’entusiasmo per la riuscita di questo primo appuntamento, dimostrata dalla grande partecipazione di tutta la comunità cittadina.

Poi con Di Leo nei panni di Willie Wonka affacciato alla balconata del Castello la magia è continuata: il centro storico si è illuminato, con il suo albero di Natale, il trenino e il presepe. Ad accendersi anche Villa Garibaldi e il Municipio. Tra le attrazioni più affollate, la casa di Babbo Natale dove grandi e piccini si sono ritrovati per scattare foto e spedire letterine. Aperti anche i mercatini dell’artigianato e del food.

L’incantesimo è iniziato e dopo l’accensione ufficiale delle luci, Conversano è ora pronta a regalare settimane di eventi, mercatini, concerti, e spettacoli a cittadini e visitatori, offrendosi quale tappa ideale per assaporare a pieno l’atmosfera delle festività natalizie in Puglia.