Dopo il successo della prima sfilata di giovedì grasso, ritornano i carri e gruppi mascherati a Grottaglie in occasione del Carnevale 2020.

L’evento, organizzato dal Santuario S. Francesco de Geronimo, in collaborazione con altre Parrocchie e Associazioni vedrà sfilare i carri degli indiani, Pellerossa, Vichinghi, Messicani, Tirolesi, in tre diversi appuntamenti, con percorsi differenti.

La seconda sfilata: il percorso

Domenica 23 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 20:45. Partenza da via Bikila – via Giotto – via Marconi – via Diaz – via Ennio (attraversamento) – via Campitelli – Via Garcia Lorca – Piazza S. Annibale M. di Francia

In caso di pioggia la sfilata sarà effettuata lunedì 24 febbraio

L’ultima sfilata

Martedì 25 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 20:45. Partenza da Piazza S. Annibale M. di Francia – Via Gracia Lorca – Via Campitelli – Via Ennio (attraversamento) – via Diaz – via Marconi – via Giotto – via Bikila (arrivo)

Al termine fuochi pirotecnici e accensione “Ti Lu Carniale”