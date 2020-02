Dopo il successo delle sfilate precedenti di giovedì grasso e domenica, ritornano i carri e gruppi mascherati a Grottaglie in occasione del Carnevale 2020. Martedì 25 febbraio l’ultimo appuntamento.

L’evento, organizzato dal Santuario S. Francesco de Geronimo, in collaborazione con altre Parrocchie e Associazioni vedrà sfilare i carri degli indiani, Pellerossa, Vichinghi, Messicani, Tirolesi, nell’ultimo appuntamento per questo Carnevale 2020

L’ultima sfilata

Il percorso dell’ultima sfilata sarà diverso da quello delle due date precedenti. Martedì 25 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 20:45. Partenza da Piazza S. Annibale M. di Francia – Via Gracia Lorca – Via Campitelli – Via Ennio (attraversamento) – via Diaz – via Marconi – via Giotto – via Bikila (arrivo)

Al termine ci sarà una grande festa con fuochi pirotecnici e accensione “Ti Lu Carniale”