L’Oversound conquista il Sud. La musica «invade» Puglia, Basilicata e non solo con l’Oversound Festival. Una rassegna che animerà le location più belle dell’estate, con ospiti illustri italiani ed internazionali. Grande attesa in Puglia, Basilicata e Campania per l’edizione 2023 dell’Oversound Music Festival, una rassegna inclusiva che per tutta l’estate è pronta ad accogliere generi musicali diversi e soddisfare tutti i palati musicali. Dal pop al rap, dal jazz all’alternative hip-hop e al rock progressivo, Il cartellone dell’Oversound Music Festival 2023.

Grande attesa per il concerto dei Black Eyed Peas, il 13 AGOSTO 2023, a LECCE PalaLive, ore 21:00 – Unica data nel Sud Italia.