Beppe Vessicchio e Alessandro Haber sono gli ospiti speciali del progetto “Arte Sospesa”, che si concluderà al teatro comunale di Crispiano il 25 e 26 marzo. La doppia serata, organizzata dall’accademia musicale “G. Puccini”, rappresenta appunto l’epilogo del progetto vincitore dell’avviso pubblico PugliaCapitaleSociale 3.0 della Regione Puglia.

Beppe Vessicchio è direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano, attivo perlopiù nell’ambito della musica leggera e particolarmente noto per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo.

Alessandro Haber è attore, regista e cantante, interprete in oltre 150 film e in importanti lavori teatrali. Nel corso dei suoi 57 anni di carriera ha vinto cinque Nastri d’Argento, un David di Donatello e un Globo d’Oro. I due volti noti del mondo della musica e della recitazione assisteranno alla restituzione finale al pubblico dei laboratori tenuti in questi mesi nella cittadina in provincia di Taranto. Entrambe le serate, a ingresso libero, cominceranno alle ore 20.

L’incontro con Beppe Vessicchio

Mercoledì 25 marzo la scena sarà dell’orchestra musicale giovanile sociale creata all’interno di “Arte Sospesa”. Alla presenza del maestro Vessicchio, i giovani musicisti si esibiranno diretti dal maestro Silvestro Sabatelli, che in questi mesi ha guidato un ensemble polistrumentale. Alla realizzazione hanno contribuito i maestri dell’accademia musicale “G. Puccini” Francesco Zizzi, Gabriella Fumarola, Daniela Abbà, Michele Ancona, Nicola Fedele, Marco Marzialetti, coordinati dal presidente dell’accademia Giovanni Locorotondo.

Il laboratorio ha avuto una durata di sei mesi e ha coinvolto 25 ragazzi (dagli 11 ai 15 anni) che hanno lavorato nelle varie sezioni: archi, fiati, pianoforte, percussioni, chitarre e bassi. L’orchestra giovanile incontrerà Beppe Vessicchio già il 24 marzo, quando il direttore d’orchestra terrà un workshop a loro riservato.

L’incontro con Alessandro Haber

Giovedì 26 marzo i riflettori saranno puntati sul laboratorio teatrale del progetto, il cui esito verrà portato in scena alla presenza dell’attore e regista Alessandro Haber. I 13 giovani partecipanti al laboratorio, condotto dall’esperta di teatro Giuseppina Di Cesare, si cimenteranno in una drammatizzazione dal titolo “Famiglia in teatro”.

Negli oltre 20 incontri svolti i ragazzi si sono occupati anche della sceneggiatura e della scenografia della rappresentazione incentrata su temi di rilevante importanza sociale. La serata si concluderà con la presentazione del prodotto finale del laboratorio di fumetto, anche questo tenutosi nei mesi scorsi all’interno di “Arte Sospesa”. Tale percorso è stato seguito da nove ragazzi, sotto la guida di Gian Marco De Francisco e Giovanni Battista Montinaro, esperti fumettisti dell’associazione Studio il Tratto di Taranto. Partendo da un testo di Piergiorgio Farina, i giovani utenti hanno sviluppato competenze nel disegno e nella sceneggiatura di fumetti, realizzandone uno riguardante l’Agenda 2030. Durante la serata, in teatro, verrà consegnato ai presenti il volume, che è arricchito dalle riflessioni degli esperti del progetto.

Il titolo del progetto si rifà al celebre caffè sospeso, un’antica tradizione solidale che va incontro a situazioni di disagio di qualsiasi natura con l’obiettivo di non escludere nessuno. Di conseguenza “Arte Sospesa” si è basato un concetto: l’arte è un potente strumento di diffusione per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolar modo quelli legati al benessere ambientale, sociale ed economico. Motivo per cui l’accademia musicale “G. Puccini”, che ha sede a Crispiano, ha inteso mettere in campo una serie di iniziative culturali gratuite che hanno visto come destinatari i ragazzi dagli 11 ai 15 anni.

Sono stati partner progettuali il Comune di Crispiano, l’istituto comprensivo “F. Severi” e la masseria Amastuola, mentre è stata sponsor la masseria Francesca. Ha collaborato alla realizzazione di “Arte Sospesa” il L.L.I.F.E Project Team e il videomaker Gianni Giacovelli. Gli organizzatori ci tengono a ringraziare il funzionario della Regione Puglia Maria Rosaria Siconolfi.