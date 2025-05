Il tour musicale estivo “Road to Battiti 2025”, organizzato da Radio Norba, farà tappa anche a Taranto, offrendo ai fan l’opportunità di assistere gratuitamente a esibizioni dal vivo di alcuni dei più noti artisti italiani.

Come ha comunicato Radio Norba attraverso vari canali, il tour prevede dieci appuntamenti in diverse località pugliesi, tra cui Taranto, dove lo spettacolo si terrà in data che sarà comunicata a breve. Taranto, Manfredonia, Andria, Ostuni, Galatina, Trani, Bitonto, Gallipoli, Bari e Mesagne: queste le città selezionate per ospitare i concerti che anticiperanno gli appuntamenti principali.

Ogni evento inizierà con un radio live show condotto dai dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni, trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV. A seguire, l’artista ospite della serata si esibirà in una performance dal vivo, che sarà successivamente trasmessa in una delle puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. 

Battiti Live 2025. Artisti partecipanti

Numerosi gli artisti che prenderanno parte al tour, in apertura ci saranno: il 3 maggio, Sabato, Fedez e Clara ad Andria, mentre il 4 maggio, domenica, i The Kolors a Trani. L’abbinamento tra artisti e città sarà annunciato settimanalmente attraverso i canali ufficiali di Radio Norba. 

Accesso e informazioni

L’ingresso agli eventi è gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale di Radio Norba e seguire i loro canali social.