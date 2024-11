Francavilla Fontana si prepara ad accogliere la penultima tappa del festival “Artisti di Strada nei Castelli”, un evento che mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico della Puglia attraverso l’arte di strada e il coinvolgimento della comunità locale e dei visitatori.

Programma completo: Sabato 7 dicembre

Itinerario Cicloturistico – La via vecchia Francavilla Ceglie

Descrizione: Dal Castello di Francavilla, un percorso tra Specchie, cripte e chiese rupestri.

Raduno: Ore 8:45 – Castello Imperiali

Percorso: Circa 35 km su strade asfaltate.

Durata massima: 4 ore

Capogita: Anna Rita – 330 985255 – annarita@ciclovagando.com

Iscrizione: Entro il 05/12/2024 https://forms.gle/6kHeQdoRWD6gVb7r8

Visite Guidate Castello Imperiali

• Mattina: ore 9:30, 10:30, 11:30

• Pomeriggio: ore 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

• ℹ Info e prenotazioni: 0831 820435 – 328 2821517 (solo Whatsapp) – info@coopimpact.it

Festival Artisti di strada

• Magia – Corso Umberto – Ore 19, 20, 21

• Trampolieri Nuvole Bianche – Piazza Umberto – Ore 20, 21

• Fire Show – Piazza Dante – Ore 20:30, 21:30

• Cerchio Acrobatico – Largo San Marco – Ore 20, 21:30

• Giocoleria – Corso Umberto – Ore 19:30, 20:30

• Rou Cyr & Waterball – Piazza Umberto – Ore 19:30, 20:30

L’intero evento, prodotto da Lab Communication di Concetta Renna, è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare e destagionalizzare il turismo in Puglia, rendendo la regione attrattiva in ogni periodo dell’anno. È patrocinato dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione, dal POC Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.8 e dal Comune di Francavilla Fontana, con Federalberghi come partner istituzionale.