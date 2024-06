Per la sua tredicesima edizione, il più grande parco eventi del Sud Italia riparte in grande stile: Parco Gondar e Raffo annunciano l’accordo come Naming Partner della location. L’iconico brand di birra pugliese e la più grande area eventi del Sud Italia, dedicata a spettacoli e intrattenimento, daranno vita a una nuova concezione di vivere l’estate.

A partire dal 2 giugno, Raffo Parco Gondar darà il via a un’estate ricca di musica dal sapore DECISAMENTE PUGLIESE. Con questa visione, Raffo rafforza il legame con il territorio e porta in vita ancor di più il suo posizionamento: per la stagione estiva 2024 e per le successive due stagioni, infatti, il brand ha scelto di affiancare Parco Gondar in qualità di Naming Partner.

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unical a visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella eventi che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo! Una postazione di Radio 105 per due ore di trasmissione in diretta dalla location, allieterà il pubblico per un’estate ricca di emozioni.

Un’anteprima il 2 giugno con Kid Yugi per poi partire il 13 luglio: quella del 2024 sarà per il festival un’altra imperdibile stagione, che avrà come protagonisti gli artisti più importanti delle scena pop cantautorale, urban – rap ed elettronica.

Il grande pop di Annalisa, Gazzelle, Achille Lauro, Ariete, Irama, Mahmood, Tropico e Willie Peyote; tutto il meglio della scena trap – hip hop e urban con Salmo, Noyz, Geolier, Gemitaiz, Capo Plaza, Manuel Turzio, Chimbala, Grupo Extra, solo per citarne alcuni; l’elettronica con Carl Cox, Charlotte De Witte, Luca Agnelli, Enrico Sangiuliano, Gabry Ponte, Nic Fanciulli, Ralf, Kobosil e tanti altri.

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli. Ma anche cabaret, teatro, street food e sport.

Dal 18 al 20 luglio il Raffo Parco Gondar si trasforma in un grande agorà all’aperto con una nuova edizione del Fish And Gin Festival: una sagra 2.0 con una selezione dei migliori truck food e chef regionali e non, con una proposta gastronomica varia e apprezzata, un importante percorso di proposte “spirits” (gin, amari, vodka, bollicine, birre) che coinvolge le più note aziende nazionali e internazionali e le eccellenze locali che, con i loro brand ambassador si cimentano nel presentare nuove proposte in gare e masterclass. Ogni sera, poi, live e djset sempre diversi.

Dal 31 agosto al 1 settembre la terza edizione dell'”Apulia Sport Convention”, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimeto.

Questo il calendario in via di definizione della nuova edizione Raffo Parco Gondar 2024, che ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali:

2.06 Kid Yugi

13.07 Ralf

14.07 Stasera Ridiamoci Sud – con Mandrake, i Malfattori e The Lesionati

18.07 Fish and Gin Festival w/TBA

19.07 Fish and Gin Festival w/Random – Una Festa a Caso

20.07 Fish and Gin Festival w/Sud Sound System

21.07 Capo Plaza + Tony Boy + Arti 5ive + Niky Savage

24.07 Mecna aftershow LACRIMA – La Festa Indie più Brutta D’Italia

25.07 Voglio tornarne negli anni 90

26.07 Naska

27.07 Il Tre – aftershow Luca Agnelli

30.07 La Sad

31.07 Irama

01.08 Achille Lauro

02.08 Ariete

03.08 Vibras: Manuel Turzio, Cimbala e Grupo Extra

04.08 Gemitaiz

05.08 Teenage Dream + Zero Assoluto

06.08 Annalisa

07.08 Gazzelle

09.08 Salmo & Noyz

10.08 TBA

11.08 TBA

12.08 Geolier

13.08 Charlotte De Witte, Enrico Sangiuliano and more

14.08 Gabry Ponte

15.08 TBA

16.08 Carl Cox, Nic Fanciulli, Anna Tur and more

18.08 Mahmood

20.08 Tropico

21.08 Willie Peyote

31.08 Apulia Sport Convention

01.09 Apulia Sport Convention