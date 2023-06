Al Parco Gondar il lungo festival dell’estate pugliese si svolge nel più grande parco eventi del Sud Italia, che dedica i suoi ampi spazi all’aperto alla musica, all’arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport.

Quella del 2023 sarà per il festival una stagione imperdibile, che avrà come protagonisti gli artisti più importanti della scena italiana, senza perdere di vista nomi chiave del panorama internazionale.

L’8 agosto si esibirà Tananai.

Non solo musica: in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Parco Gondar l’estate 2023 segue l’impronta dei grandi festival europei, ricchi non solo di grandi eventi dal vivo, ma di intrattenimento su più livelli. Sono previsti momenti dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alla letteratura per una programmazione a 360°, da inserire in una location attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.

Line-up in continuo aggiornamento:

19.07 Guè, Shiva e Anna

22.07 Boomdabash

23.07 Capoplaza e Bresh

30.07 Geolier, Kid Yugi e Nerissima Serpe

01.08 Carl Brave

03.08 Coma Cose

04.08 Fabri Fibra

05.08 Daniele Silvestri

06.08 Lazza

08.08 Tananai

09.08 Sfera Ebbasta

13.08 Central Cee, Rondodasosa e Neima Ezza

16.08 Salmo

18.08 Luché

Il Luna Park tornerà a divertire grandi e piccini in estate per la nuova edizione del Fish And Gin Festival, il primo evento dedicato al Gin e alle sue tante declinazioni e allo street food di qualità, che per l’occasione trasformerà il Parco Gondar in una grande agorà all’aperto con ospiti, masterclass e intrattenimento.

Spazio anche allo sport, con la seconda edizione dell’“Apulia Sport Convention”, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento di due giorni, 2 e 3 settembre, fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.

Il PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive.

Biglietti disponibili su DICE https://dice.fm/venue/parco-gondar-eexd?lng=it

e in tutti i principali circuiti di vendita tradizionali