«Amata Siria…»: Nahel Al Halabi dirige l’Orchestra della Magna Grecia. Il dolore di un Paese piegato da una guerra dimenticata. Progetto che gode della benedizione di Papa Francesco e del patrocinio dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

Quello in programma giovedì 28 ottobre alle 21.00 al Teatro comunale Fusco con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Nahel Al Halabi, è sicuramente uno degli spettacoli più attesi della rassegna “Aspettando il Mysterium Festival” per intensità ed emozioni.

L’autore di “Amata Siria”

«Muore solo chi viene dimenticato, nessuno è solo se la sua sofferenza viene condivisa». Nahel Al Halabi, compositore e direttore d’orchestra di Damasco, parla così della sua “Amata Siria” da dove manca dal 2012, da quando cioè la guerra lo ha costretto a partire lasciando prestigiosi incarichi, come quello di professore ordinario presso il Conservatorio Superiore di Musica di Damasco (Accademia Nazionale di Musica), la direzione dei Conservatori del Paese e la guida della sua creatura, l’Orchestra Filarmonica Siriana (Syrian Philarmonic Orchestra).

Lo spettacolo “Amata Siria”

“Amata Siria – Musica che racconta storie”, progetto che gode della benedizione di Papa Francesco e del patrocinio dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), racconta in musica il dolore di una terra piegata da una lunga guerra che sembra essere stata dimenticata. Il programma musicale è realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale CEDEM Centro danza, con sede in via D’Ayala a Talsano. Coreografie di Flaminia Ciura.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso 5euro. Orchestra della Magna Grecia: Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935). Info e aggiornamenti su: www.orchestramagnagrecia.it