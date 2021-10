In scena, “Vox”, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Aspettando il Mysterium Festival”. Lunedì 25 ottobre alle 20.00, nella Chiesa SS. Crocifisso, concerto per voce e quintetto di violoncelli, dal repertorio barocco alle musiche originali per una proposta intrigante e originale.

Protagonisti, il controtenore Maurizio Di Maio, e l’Apulia Cello Ensemble, con Giovanni Astorino, Giovanna D’Amato, Vincenzo Lioy, Daniele Miatto e Luciano Tarantino. Il fascino coinvolgente delle sonorità del “quintetto”, vera e propria tavolozza dell’espressività e potenzialità del canto inteso in senso lato, che si fonde suggestivamente con l’incredibile vocalità del controtenore, per una emozionante celebrazione della vox umana.

Prossimi appuntamenti di “Aspettando il Mysterium Festival”

Giovedì 28 ottobre alle 21.00 nel teatro comunale Fusco, “Amata Siria – Musica che racconta storie”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Nahel Al Halabi; venerdì 29 ottobre nella Chiesa santa Maria di Costantinopoli alle 19.00, “Donna del Paradiso” di Jacopone da Todi con Giusy Frallonardo; sabato 30 ottobre alle 20.00 nella Chiesa Santa Famiglia, “La Cantiga della serena – Canti di gioia, di preghiera e d’amore” con Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro e Adolfo La Volpe. Quest’ultimo programma sarà replicato il giorno successivo, sabato 30 ottobre alle 20.30, nella Chiesa San Nunzio Sulprizio.

Infine, lunedì 1 novembre nel Duomo di San Cataldo, “Requiem di W.A. Mozart” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò e il L.A. Chorus diretto dal Maestro Andrea Crastolla. Ospite in qualità di “sand artist” (scultore di sabbia), Ghibli.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso gratuito, su prenotazione: sul sito web eventbrite o durante le ore di ufficio nella sede ICO Magna Grecia in via Giovinazzi 28 (392.9199935).

La rassegna “Aspettando il Mysterium Festival” è promossa dall’Arcidiocesi di Taranto insieme con il Comune di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia e in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Puglia e le Corti di Taras. La serie di eventi, condivisa con Pugliapromozione (#WeareinPuglia) e con il Comitato scientifico del Mysterium Festival, si avvale della alla preziosa collaborazione di istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano, Fondazione Puglia, Programma Sviluppo, Comes, Chemipul, Fondazione Taranto e la Magna Grecia.

Orchestra della Magna Grecia: Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935). Info e aggiornamenti su: www.orchestramagnagrecia.it