Alborosie&Friends. Alberto D’Ascola, nato a Marsala, il 4 luglio del 1977, è un cantautore e beatmaker italiano, naturalizzato giamaicano, da anni trasferitosi in Giamaica per confrontarsi con la cultura reggae e rastafari. La sua carriera musicale con lo pseudonimo di Alborosie, è iniziata nel 1992, quando ha fondato la sua prima band reggae, i “Reggae National Tickets”. Da allora ha collaborato con numerosi artisti e ha ottenuto successo a livello internazionale grazie alla sua voce potente e alle sue canzoni dai testi impegnati.

Alborosie&Friends Story

Il Festival è un evento annuale dedicato alla musica reggae e dancehall che si tiene ogni anno in Italia ed ospita i migliori interpreti ed amanti del genere nazionali ed internazionali. La storia del festival ha radici che affondano nella passione per questo genere musicale, che vede proprio Alborosie, riconosciuta star internazionale del genere, suo sostenitore e storico precursore.

Il Festival ha avuto un grande successo sin dalla prima edizione, ma è nel 2022 ha visto la sua massima espressione con l’edizione tenutasi a Lecce. Il festival si è arricchito di nuovi artisti e di iniziative collaterali. Hanno partecipato Nina Zilli, Clementino, Danti, Après La Classe, Dani Faiv, Inoki con la partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti. Il festival ha anche una forte connotazione sociale e solidale: ogni anno una parte del ricavato viene devoluto in progetti umanitari in Giamaica, il paese che ha dato origine alla musica reggae. Con il passare degli anni, l’Alborosie&Friends Festival è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di reggae, dancehall e pop in Italia e non solo. Il mix di generi, rende il festival trasversale, adatto ai piu giovani ed ai piu adulti, rendendolo unico, originale ed imperdibile.

Alborosie&Friends 2023

L’annuale edizione del festival si svolgerà nella città di Nardò in largo Via XXV Luglio il 31 agosto 2023 a partire dalle ore 21. 30. L’organizzazione dell’annuale edizione del Festival è del Comune di Nardò in collaborazione con GetUp Music, BPM e VPD records. Sul grande palco oltre ad Alborosie si esibiranno in un imperdibile live, grandi artisti cel panorama nazionale della musica italiana come Nina Zilli, Boomdabash, Guè, Clementino, Nitro e Danti.

I friends di Alborosie 20.23

Nina Zilli. Nina Zilli, nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta, è salita alla ribalta nel 2010 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è classificata al secondo posto. La sua musica combina elementi di pop, soul e jazz, caratterizzati dalla sua potente voce e presenza scenica.

Boomdabash. Un’unione di generi che ha portato la band nel 2016, a fare un tour da spalla ad Alborosie che è rimasto nella storia del genere. Un vincolo mai interrotto e facilitato dalla terra magica che è il Salento, che ha adottato Alborosie e con i Boomdabash a fare da padroni di casa.

Guè è un rapper e produttore discografico italiano, tra i più forti e tra i più noti. Si tratta di uno dei fondatori dei Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni duemila e la metà della decade seguente. A partire dal 2011 ha intrapreso una proficua carriera solista, nel corso della quale ha pubblicato nove dischi, di cui uno il collaborazione con Marracash.

Clementino. Clementino, AKA di Clemente Maccaro (nato ad Avellino), è un rapper italiano, uno di quelli hard, che hanno fatto la gavetta e calcato la strada. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 ed il 2006, firmò un contratto con l’etichetta discografica indipendente

Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. E da li in poi una lunga trafila di successi, sia nei suoi live che in tv.

Nitro. Nicola Albera, aka Nitro, nasce nel 1993 a Vicenza e durante la prima adolescenza si avvicina alla cultura hip hop, specialmente grazie alle sue doti nel freestyle puro. Battle a parte, i primi palchi ufficiali arrivano con la crew in cui milita, £Gioventù Bruciata”, con la quale nel 2010, pubblica un mixtape di successo.

Danti al secolo Daniele “Danti” Lazzarin, nato a Desio il 20 settembre del 1981, è un rapper e cantautore italiano nonché il frontman e la voce dei “Two Fingerz”, duo formato insieme al produttore Riccardo Garifo, in arte Roofio. Danti ha collaborato con una molteplicità di artisti nei suoi 10 anni di carriera. E tra questi nell’ultimo periodo anche con un genio della tv moderna come Rosario Fiorello.