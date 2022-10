“Per il quarto anno consecutivo, si svolgerà a Taranto la Fiera del Mare, il rinnovato appuntamento che promuove le filiere produttive artigianali, industriali e agro-alimentari legate alla blue economy.“

E’ quanto comunica Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, in una nota ai media. “Un evento messo in campo nel 2019, dalla Giunta del Presidente Emiliano, col sottoscritto assessore allo sviluppo economico, per favorire lo sviluppo delle economie legate al mare, l’attrazione di investimenti, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali.”

“Finanziata dalla Regione Puglia con un contributo di 150mila euro, è prevista per novembre 2022, in collaborazione con l’assessorato allo sviluppo economico del Comune di Taranto guidato dall’assessore Manzulli.” conclude la nota.