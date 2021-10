“Fiera del mare”, la presentazione ufficiale. Il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli hanno presentato ufficialmente l’edizione 2021 della “Fiera del mare”, storica manifestazione tarantina, celebrata sin dal 1946, che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre, in Villa Peripato a Taranto.

Un legame diretto con gli esordi, riprendendo i concetti di rinascita e ripartenza, è stata la scelta narrativa di questo evento che ha l’ambizione di portare allo scoperto tutte le potenzialità che ruotano intorno alla “blue economy”, da quelle più tradizionali a quelle più innovative.

«Oltre l’aspetto più commerciale della manifestazione – le parole del primo cittadino – intendiamo la “Fiera del mare” come un altro test di resilienza della nostra comunità, come lo è stato l’evento sportivo SailGP o come lo saranno la Biennale del Mediterraneo e i Giochi del Mediterraneo. Si tratta di appuntamenti che ci consentono di misurare la nostra capacità di stare nel percorso di transizione che abbiamo immaginato per il futuro della nostra città, recuperando la forza delle nostre radici autentiche, dove il mare ha un posto privilegiato».

«Volevamo ridare alla fiera il suo valore tradizionale – ha aggiunto Manzulli –, riportandola in Villa Peripato, e siamo felici perché c’è stata una grande partecipazione delle istituzioni e dei privati. Non volevamo imitare saloni nautici, però, per questo abbiamo voluto valorizzare maggiormente tutte le attività legate al mare, dall’associazionismo sportivo alle aziende che fanno innovazione nella nautica, passando per la nostra enogastronomia».

Le coordinate della “Fiera del mare”: circa 80 espositori, tra privati e istituzioni, 3 giorni di talk, presentazioni di libri, mostre e incontri d’autore, degustazioni curate dal “Due Mari Wine Fest”. L’ingresso sarà libero, presentando il “green pass”, mentre i ticket per le degustazioni saranno interamente devoluti al progetto oncologico-pediatrico della professoressa Antonella Viola.

Programma della Fiera del Mare

Venerdì 15 ottobre

ORE 17.30 Saluti Istituzionali

ORE 18.30 Presentazione del Libro “Taranto all’appuntamento con il futuro. In colloquio con la città sui tracciati del Mare” (dott.ssaTizianaGrassi–dott.ssaEnzaTomaselli)

0RE 19.30 Progetto Fotografico “Oro Nero. Mitilicoltura tarantina” (Pamela Barba – Pio Tarantini)

0RE 21.00 Due Mari Wine Festival

Sabato 16 ottobre

ORE 17.15 Presentazione del Libro “Taranto e la Fiera del Mare (Giuseppe Stea – dott.ssa Annalisa Adamo)

ORE 18.30 Arte Contemporanea Incontro con il Maestro Giulio De Mitri Proiezione del video “Azzurra”

0RE 19.45 Talk La Blue Economy e le Misure regionali a sostegno delle start-up innovative (Dott. Mino Borraccino)

0RE 21.00 Due Mari Wine Festival

Domenica 17 ottobre

ORE 11.30 Centrale del Latte

Ore 12.30 Progetto Fotografico “Waterworld” (Giacinto Ribezzo)

Ore 16.00 Giù la maschera! La creatività come terapia La Moda il nostro percorso di rinascita

Talk & Incontri d’Autore

ORE 17.30 Medicina dello sport “Il Centro di Medicina dello Sport CONI FMSI verso i Giochi del Mediterraneo 2026” “Il benessere psicofisico dello sportivo e delľatleta” (dr. Luigi Santilio)

ORE 18.30 Medicina dello sport “Il Centro di Medicina dello Sport CONI FMSI verso i Giochi del Mediterraneo 2026” “La Psicologia dello Sport per la resilienza post pandemica e per migliorare la prestazione sportiva” (dott. Marco Sammarco, dott.ssa Eva Cofano)

0RE 19.30 Economia del Mare 2021 (Matteo Dusconi)

0RE 21.00 Due Mari Wine Festival – Degustazioni Wine & Food, Vini locali e piatti di mare della tradizione tarantina