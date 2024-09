Si terrà mercoledì 2 ottobre, dalle 10 alle 13 in Fiera del Levante (Centro Congressi, sala 1), il workshop, organizzato dalla Struttura Speciale Cooperazione Euro-Mediterranea di Regione Puglia, in collaborazione con UNIDO ITPO Italy.

L’incontro mira a presentare le opportunità per le imprese pugliesi in ambito internazionale e di cooperazione allo sviluppo. L’incontro sarà l’occasione per illustrare i bandi rivolti al settore profit promossi dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, oltre che gli strumenti finanziari a supporto dell’internazionalizzazione, attraverso gli interventi di importanti realtà operanti nel settore come SIMEST e Iccrea Banca SpA. Ci sarà spazio inoltre per raccontare un caso di successo aziendale del territorio pugliese e fare un focus su opportunità, strumenti e strategie di sviluppo sostenibile.

L’iniziativa rientra tra le attività oggetto dell’Accordo di collaborazione siglato il 26 giugno 2024 a Bari dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e dalla Direttrice di UNIDO ITPO Italy, Diana Battaggia, con l’obiettivo promuovere progetti congiunti nei Paesi in via di sviluppo, volti ad accelerare uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile.

Iscrizioni