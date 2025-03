A Massafra in scena “Werra – Storie Di Donne E Di Guerra”, un monologo diretto e interpretato da Altea Chionna.

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, torna Lègami, rassegna di teatro contemporaneo curata dal Teatro delle Forche. In scena Altea Chionna, interprete e regista di una produzione firmata Teatro Menzatì / TEX-Il teatro dell’Ex Fadda.

Werra – Storie Di Donne E Di Guerra con Altea Chionna, regia Altea Chionna, drammaturgia Valeria Simone, direttore di scena e luci Valentino Ligorio, costumi Francesco Ceo, movimento scenico Sergio Nigro, durata 90 minuti circa.

Un intreccio di storie e di personaggi che hanno l’urgenza di raccontare la propria verità. Il conflitto non è solo la “werra” che fa da sfondo alle vicende narrate, ma è anche quello interno ai personaggi che si avvicendano in scena: quattro donne con quattro punti di vista distanti e complessi, che offrono allo spettatore degli spunti di riflessione su un argomento doloroso e spietatamente attuale.

Una premier, madre, e il suo discorso logico e dissonante che cerca di persuadere chi l’ascolta sulla necessità di inviare armi e partecipare alla guerra. Una soldatessa che mostra l’atroce disparità degli attacchi ai civili. Una giornalista che persegue la verità, a costo della propria vita e, infine, una donna che sotto le bombe ha perso tutto e che svela l’ipocrisia delle logiche ‘umanitarie’.

Porta ore 20.30 – Sipario ore 21.00. Teatro Comunale “N. Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA). Biglietto intero: 10 euro – Ridotto: 8 euro (under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone). Prenotazioni al 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19) oppure online al link: vivaticket.com/it/ticket/werra/261929 info@teatrodelleforche.com