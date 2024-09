“Welcome Day Economia Taranto”. Un evento per dare il benvenuto agli studenti dei Corsi di Laurea in “Economia e Amministrazione delle Aziende” e in “Strategie d’Impresa e Management” del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del

Mediterraneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Avrà luogo in data 23 settembre 2024, a partire dalle ore 11:30, presso l’Aula I della sede di Economia Luigi Notarnicola dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sita in Taranto alla via Lago Maggiore (angolo via Ancona).

Al termine di tale evento, verrà offerto, dalla rappresentanza studentesca Taranto Universitaria, un aperitivo di benvenuto presso il Bar di questa sede.