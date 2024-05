Un girone condotto dalla seconda all’ultima giornata, chiuso ancor prima della pausa natalizia, quella del Volley Club Grottaglie sin qui è stata una cavalcata storica, che adesso i granata cercheranno di coronare con la prima, storica, promozione in Serie A3.

Grottaglie arriva ai playoff come testa di serie numero tre del tabellone che vedrà la squadra della Città delle Ceramiche affrontare Reggio Calabria (Al Pala Campitelli, sabato alle ore 20:00) e Campobasso (In Molise, martedì 21 maggio alle 20:00) nella Prima Fase dei Playoff che mette subito in palio uno dei due posti per la terza categoria nazionale.