Eccoci alla seconda edizione di “Vivi il borgo”, organizzato dall’Associazione Fucarazza in collaborazione con il Centro Anziani Carosino e patrocinato dal Comune di Carosino.

Un evento pensato per tornare ad abitare i vicoli del paese, respirare le storie che li circondano, e stare come si faceva una volta. Cucineremo per voi i piatti tipici della tradizione con l’aiuto delle sapienti mani di chi vive il Centro Anziani.

A vivacizzare la serata ci penserà lo SLAM SHOW, a cura di Gionata Atzori e Andrea Bitonto del collettivo SLAMMALS: i due poeti si sfideranno a suon di versi.

Subito dopo la musica della HILL VALLEY BAND (rock n’ roll, surf, rockabilly, swing party) scuoterà gli animi e ci farà ballare.

Vi aspettiamo! 31 luglio ore 20.00 Via Fieramosca, Carosino