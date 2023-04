Domenica 7 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenichealmuseo: l’ingresso è gratuito per tutti al MARTA di Taranto.

La prenotazione è consigliata.

Per info: 👉🏻 https://bit.ly/ingresso-gratuito-domenica

La prenotazione on line del biglietto di ingresso al Museo MArTA non è obbligatoria ma soltanto consigliata.

Nel caso di prenotazione per più visitatori, si consiglia di effettuare un’unica operazione di prenotazione per tutti i partecipanti alla visita,

per assicurarsi l’ingresso nella stessa fascia oraria.