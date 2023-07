Vinicio Capossela in concerto a Mesagne. Quando la propaganda crea ad arte le “emergenze”, è necessario recuperare il rapporto con il reale e affrontare le “urgenze”, quelle vere, che affliggono la società umana. È quello che succede con Tredici canzoni urgenti, il nuovo album di Vinicio Capossela in uscita il 21 aprile su cd, vinile e in digitale.

Tredici canzoni urgenti è un disco musicalmente polimorfo, che contiene molti strumenti musicali, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo.

Anticipato dai brani “La crociata dei bambini”, “La parte del Torto” e dal nuovo estratto “All you can eat”, il disco contiene tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti, che sono dunque la diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo.

Da qui l’urgenza di testimoniare, di affrontare, di ricordare e urlare che riempie le canzoni di questo disco: si parla di urgenza etica, urgenza educativa, urgenza esistenziale, urgenza di un nuovo umanesimo egualitario, urgenza di verità oltre le mistificazioni correnti (“In guerra, la verità è la prima vittima”, scriveva Eschilo).

E al tempo stesso Tredici canzoni urgenti, pur cosciente di non aver altro da offrire che umili parole, è un forte e appassionato appello al cuore dell’umanità e alla sua dimensione più alta.

Vinicio Capossela sarà in concerto Giovedì 03 agosto alle 21:00 a Mesagne (Brindisi) Piazza Orsini; ingresso a pagamento. Info. bassculture.us2.list-manage.com