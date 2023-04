Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, presenterà il suo libro “La fisica che ci piace” (Mondadori).

Ultimo appuntamento con la rassegna letteraria “Parole di Frontiera”, organizzata dal Comune di Taranto e da “Programma Sviluppo” con il supporto de “I Presìdi del Libro Taranto”. Protagonista e ospite dell’incontro in programma lunedì 17 aprile alle 16:30, nella biblioteca comunale “Pietro Acclavio”, sarà Vincenzo Schettini.

Un evento per il quale si prevede un’affluenza enorme, considerata la popolarità del personaggio. Vera e propria star dei social, con 744mila follower su Instagram e oltre 945mila su TikTok, la sua presenza in biblioteca ha richiesto alcune precauzioni in considerazione della capienza limitata della struttura: l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori dei ticket gratuiti d’ingresso, disponibili a partire dalle 15:00 di giovedì 13 aprile, sul circuito Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-vincenzo-schettini-parole-di-frontiera-607057263617).

Chi è Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, pugliese, docente e violinista diplomato, è famoso per le sue spiegazioni, vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, che rendono facile e comprensibile ogni concetto, soprattutto perché raccontano la fisica che c’è dietro le cose che vediamo e usiamo ogni giorno.

Perché quando osserviamo una formica sollevare briciole che pesano 50 volte più di lei, non immaginiamo che è tutta una questione di forze; quando impostiamo il navigatore, non sappiamo che funziona così bene perché tiene conto della teoria della relatività; quando attraversiamo un cancello automatico con la nostra auto, non notiamo la meccanica quantistica che si cela dentro le cellule fotoelettriche all’ingresso. Con il suo libro, Schettini porta i lettori a fare una passeggiata nella vita reale e ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo.

A presentare libro e autore sarà l’assessore alla Cultura dell’amministrazione Melucci, Fabiano Marti, che vanta un rapporto di amicizia decennale con Schettini. «Prima di essere il professor Schettini, l’influencer da decine di migliaia di follower e l’autore di un volume che ha ottenuto il primo posto nella classifica dei libri più letti d’Italia – ha raccontato Marti.

“Vincenzo è per me un grande amico. E sarà un piacere chiacchierare con lui e raccontare la sua storia, un esempio per tutti noi di come l’intelligenza e la capacità creativa, se messe al servizio dello studio e della preparazione tecnica, possano fare sempre la differenza. Vincenzo non ha semplicemente scritto un libro, ha fatto molto di più rendendo “potabile” una materia apparentemente ostica come la fisica e facendola diventare semplice per chiunque.

Spero che questo modo di insegnare faccia proseliti tra i suoi colleghi, perché la passione per il proprio lavoro cambierà il mondo, ne sono certo».