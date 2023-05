Il pugilato targato “Quero” torna nella bucolica vetrina della Masseria Ruina che ormai da tradizione ospita la boxe nel mese di maggio, per inaugurare la stagione dello sport all’aperto in un contesto piacevole e rilassante.

Rappresentata dal vicepresidente Goffredo Santovito, che per l’occasione mette a disposizione il suo casale di Faggiano, la società di pugilato tarantina organizza così tre corpose giornate di boxe che vedranno tutto il team di tecnici e atleti impegnati sul ring nei pomeriggi del 12, 13 e 14 maggio, con il primo gong alle 16.30 e l’ultimo al tramonto.

Il programma delle gare, a partire dal venerdì, sarà prima incentrato su match tra società pugliesi, per poi vertere, dal sabato e fino alla domenica, su due confronti interregionali: sabato con l’Abruzzo e domenica con la Calabria.

In particolare, la manifestazione interregionale tra la Puglia e l’Abruzzo, rientra tra le riunione pugilistiche commissionate dalla Federazione pugilistica italiana e il Comitato regionale di Puglia e Basilicata e coinvolgerà esclusivamente le categorie schoolboy, junior e youth, con faro puntato della FPI sulle nuove giovani promesse della boxe; la squadra pugliese che incontrerà i pari categoria provenienti dall’Abruzzo sarà composta dalla Quero-Chiloiro, dalla Pugilistica Taranto e dal Gruppo sportivo Fiamme oro sezione giovanile di Brindisi.

Ad arricchire ulteriormente lo scenario di questa sesta edizione, domenica mattina ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la V tappa del criterium giovanile regionale, valevole come qualificazione alla Coppa Italia giovanile che si terrà a Roseto degli Abruzzi nel mese di giugno, mentre tutte e tre le giornate alla Masseria Ruina avranno come contorno, oltre alla suggestiva cornice del luogo, le gare giovanili di sparring-io per le qualifiche canguri e allievi che apriranno le gare.