Domenica 6 marzo, ore 18 all’auditorium TaTÀ di Taranto “(una) Regina”, uno spettacolo rivolto ai più piccoli ma pensato per i grandi (o viceversa). A farsi da madre e da figlia a vicenda.

Per il cartellone “favole&TAmburi”, rassegna di teatro ragazzi, domenica 6 marzo, alle ore 18 all’auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi, in scena “(una) Regina”, da un’idea di Stefania Ventura, di e con Stefania Ventura e Gisella Vitrano, coproduzione Teatro Evento e Quintoequilibrio, con il sostegno Teatro Biondo e Spazio Franco – Palermo, spettacolo finalista Premio Scenario Infanzia 2017. Tecnica: teatro d’attore. Durata 47’.

“(una) Regina”

In un giorno di pioggia non si può uscire, meglio restare a casa, la parata della banda è annullata. Due sorelle, con gli strumenti luccicanti ancora in mano, guardano fuori dalla finestra. Una è tristissima, l’altra assorta. Per combattere la noia si inventeranno una fiaba che le trasporterà indietro nel tempo, quando c’erano vecchie governanti stanche di regnare e fanciulle obbedienti, il cui destino era scritto nel nome con cui nascevano.

“Cosa vuoi fare da grande?” La domanda può sembrare inutile per una giovane principessa chiamata Regina! E se invece la nostra Regina coltivasse in segreto un desiderio diverso, lontano dal futuro che si prospetta per lei? Quanto coraggio ci vuole per ribellarsi a un destino che ci sta stretto e dare ascolto al nostro talento più profondo? E cosa succederebbe se, per amore di chi ha scelto per noi, non riuscissimo a dire di no? Quanto influiscono le proiezioni che i genitori fanno sui propri figli, a volte inconsapevolmente, spesso con nobilissime intenzioni, pensando di garantire la miglior direzione per la loro crescita?

Tra litigi, risate e danze sfrenate, le due sorelle metteranno alla prova la potenza della loro libertà, forse per esorcizzare la paura di diventare grandi nel modo più grigio, o forse per ritrovarsi alla fine, un po’ più unite.

Informazioni e biglietti

Consigliato dai 5 anni. Biglietto 6 euro. Info e prenotazioni al numero 366.3473430 (anche whatsapp) in orario d’ufficio. Accesso consentito solo con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.