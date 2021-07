Umberto Tozzi sulla Rotonda del Lungomare a Taranto

Il 20 agosto Umberto Tozzi sarà in concerto sulla Rotonda del Lungomare a Taranto.

Biography

(dal sito ufficiale)

Considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano con più di 80 Milioni di dischi venduti nel mondo, Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952.

Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella fino a che, nel 1974, a 22 anni, ottiene il primo riconoscimento con la canzone “Un corpo un’anima” scritta con Damiano Dattoli, che interpretata da Wess e Dori Ghezzi, vince l’ultima edizione di Canzonissima.

Nel 1976 debutta come solista con l’album “Donna Amante mia”, di cui fa parte una canzone portata al successo da Fausto Leali, “Io camminerò”.

Nel 1977 pubblica “È nell’aria…ti amo” il disco, quasi interamente scritto insieme a Giancarlo Bigazzi, che contiene “Ti Amo”, uno tra i brani più famosi dell’artista, che rimane ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar.

Il 1978 è l’anno di “Tu”, che bissa in pieno il successo dell’anno precedente, mentre il 1979 è la volta del disco che forse rappresenta la più grande hit di Tozzi: “Gloria”. Le registrazioni furono interamente realizzate con musicisti americani, tra cui il noto arrangiatore Greg Mathieson. La titletrack, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano piazzando Gloria alla posizione numero 1 della classifica Americana . Gloria viene inserita nella colonna sonora del film Flashdance.

Il successo di Umberto Tozzi continua nei primi anni ’80 con l’album “Tozzi” (Poste’80), trascinato dal singolo “Stella Stai”. La formazione che registra il disco è quasi la stessa del precedente ma si aggiunge la straordinaria partecipazione di Lee Ritenour alle chitarre. Quell’anno, con la stessa band parte in tour per l’Italia e l’Europa e pubblica il primo album live “Umberto Tozzi in concerto”.

Il 1981 è la volta invece di “Notte Rosa”, un disco rockeggiante e molto ispirato, ancora di costruzione internazionale in cui tutti i brani sono firmati insieme a Giancarlo Bigazzi con gli arrangiamenti ricercati di Greg Mathieson.

“Eva”, prodotto da Lucio Fabbri della PFM e con la straordinaria partecipazione di Walter Calloni è invece l’album del 1982 che segna anche il ritorno ad una band tutta italiana. Il 1982 è anche l’anno in cui Umberto riceve il GOLDEN GLOBE (mappamondo d’oro) premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni.

Nel 1983 Tozzi esce con il singolo “Nell’aria c’è”, seguito nel 1984 dall’album “Hurrah”. A questo Lp segue una pausa di alcuni anni in cui l’artista cerca nuove motivazioni.

Nel 1987 Umberto torna alla ribalta con due nuovi successi: “Si può dare di più” che cantata insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo e “Gente di Mare” in duetto con Raf, che si classifica terza all’Eurofestival.

Nel 1988 pubblica la raccolta “Minuti di un’eternità”, e a novembre del medesimo anno esce con l’album di inediti “Invisibile”. Al disco partecipa anche il giovane cantautore Raf che è anche coautore di tre brani. Il 1988 è l’anno della pubblicazione del secondo live “Royal Albert Hall”, registrato nell’omonimo teatro di Londra. Questo disco, ancor oggi considerato una vera “perla live”, porta Umberto Tozzi ai vertici delle classifiche con oltre 300.000 copie vendute.

La carriera di grande artista prosegue anche negli anni ’90 con melodie sempre più ricercate che portano alla luce “Gli altri siamo noi” (oltre 400.000 copie vendute) datata 1991, la cui title track (che è una delle prime ad affrontare temi come il razzismo e della difficile integrazione degli extracomunitari in Italia) fu presentata a Sanremo con grande successo. Nello stesso anno esce con una nuova raccolta, “Le Mie Canzoni” raggiungendo nuovi record di vendita in Italia (4 platini) come all’estero.

Nel 1994 Umberto Tozzi esce con un nuovo lavoro, “Equivocando”, che segna l’esordio come cantautore (non più con affianco Bigazzi) e il ritorno alla collaborazione con Greg Mathieson, portando Umberto a vincere nuovamente il Festivalbar con il brano “Io muoio di te”. È il quarto album più venduto nel 1994 con oltre 350.000 copie.

Il 1996 è invece l’anno de “Il Grido”, considerato uno dei lavori più belli dell’artista torinese. L’album riceve ad un mese dalla sua uscita il disco di platino (100.000 copie vendute). Nel 1997 Umberto collabora con Mogol all’album “Aria e cielo”, un lavoro che riporta Tozzi su un livello più melodico. Il singolo che lo lancia è “Quasi Quasi”.

Nel 1999 pubblica la raccolta “Bagaglio a mano”, una rivisitazione musicale in chiave più moderna delle sue canzoni. Con Sanremo 2000 Umberto Tozzi si ripresenta alla manifestazione canora ancora diventando protagonista a tutti gli effetti con il brano “Un’altra vita”, tratto dall’omonimo album. A conferma dell’apice del successo di Tozzi e delle sue raccolte, nel 2001 esce in Spagna “Grandes exitos”, un album di successi in versione spagnola che rimane in classifica per 8 mesi vendendo oltre 150.000 copie.

Nell’agosto del 2001 in Francia interpreta, nella colonna sonora del film “Asterix e Obelix”, la canzone “Ti amo”, in coppia con Monica Bellucci.

Nel 2002 ancora con “Ti amo” in duetto con Lena Ka riesce a vendere quasi 1.000.000 di copie in Francia. In seguito pubblica il nuovo album “The best of Umberto Tozzi”, doppio cd contenente tutti i suoi più grandi successi e due nuovi inediti: “E non volo”, “Angelita”, e tre versioni in inglese di tre grandi successi internazionali “Ti amo”, “Gloria” e “Gli altri siamo noi”. Questo disco supera le 150.000 copie.

Nel 2003, a grande richiesta del pubblico francese, Tozzi, in duetto con Cerenà, interpreta “Tu” e ottiene un grandissimo successo sfiorando le 200.000 copie di singoli venduti (pubblicando il singolo anche in versione video).

Tra Stati Uniti e Italia nel 2004 realizza le registrazioni di “Le parole”, brano che presenta a Sanremo e che porta il nome all’omonimo nuovo album di inediti pubblicato il 4 marzo 2005. Questo nuovo capolavoro viene distribuito anche nella versione spagnola “Solo Palabras” con cinque brani in lingua castellana.

Nel 2006 Umberto lascia la casa discografica Warner Music e pubblica per la MBO “Heterogene”, un disco di musica Lounge-Ambient. Il progetto musicale dalle sonorità raffinate contiene una singolare versione de “Gli altri siamo noi”. Nello stesso anno la Warner pubblica una doppia raccolta che racchiude 30 anni di successi dal titolo “TuttoTozzi”, che supera le 150.000 copie vendute.

Sempre nel 2006, Umberto incide con l’artista italiano Marco Masini, l’album “Tozzi Masini”, composta da 16 tracce tra cui: un brano di Masini cantato da entrambi, sei canzoni di Tozzi cantate da Masini, sei canzoni di Masini cantate da Tozzi e tre inediti. I due cantautori ricevono una nomination al Venice Music Awards 2006, vincendo il premio “Miglior tour dell’anno”.

Il 2009 è un anno pieno di progetti per il cantautore torinese: il 23 gennaio è uscito per Universal Music l’album “Non Solo Live”, la raccolta delle esibizioni dal vivo più emozionanti di Umberto, mentre il 4 aprile è stata pubblicata da Aliberti Editore l’auto-biografia “Non Solo Io”. Il 18 settembre sempre per Universal Music esce “Superstar”: 16 tracce contenute nei “lati B” degli Lp di Umberto, riarrangiate in collaborazione con Matteo Gaggioli, alle quali si aggiunge come bonus track la versione live di “Ti amo”, che per molto tempo è stata la colonna sonora dello spot di Vodafone.

Il 2012 è l’anno d’uscita di un nuovo disco d’inediti, “YesterdayToday”, doppio album composto da un cd con brani registrati in studio e un CD best of con brani riarrangiati. Nella versione francese dell’album, è contenuto il duetto con il celebre artista francese Francis Cabrel, dal titolo “Petite Marie”.

Tra il 2012 e il 2014 il grande artista italiano è protagonista di un tour internazionale che lo ha visto in giro per il mondo per ripercorrere le diverse tappe della sua straordinaria carriera musicale. Il 1 dicembre 2012 Umberto registra il suo primo dvd live durante il concerto al Gran Teatro Geox di Padova (data sold out).

Nel gennaio del 2014, il brano “Gloria” viene scelto da Martin Scorsese, come colonna sonora del film “The Wolf of Wall Street” con protagonista Leonardo di Caprio e candidato al Premio Oscar.

Dopo quasi tre anni di assenza dalle scene musicali l’artista torinese torna con grande entusiasmo con un nuovo progetto musicale d’inediti, “Ma che spettacolo”, uscito nell’ottobre 2015 su etichetta Momy Records distribuito Sony Music.

A marzo 2017 esce “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, il nuovo disco che celebra i quarant’anni del successo della hit con le migliori registrazioni live. L’album contiene una nuova versione di “TI AMO” in duetto con la star americana ANASTACIA, oltre a due inediti: “Tu per sempre tu”, rock mid-tempo scritto dallo stesso cantautore in perfetto stile tozziano con le chitarre distorte che sferzano il ritmo cadenzato da piano e batteria e “Le parole sono niente” scritto da Eros Ramazzotti, Claudio Guidetti, Kaballà e Francesco Bianconi, una ballad in quattro quarti che mette in luce le diverse sfumature della voce di Umberto Tozzi.

Il 14 ottobre 2017, Umberto Tozzi è il protagonista del concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona, ospiti Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Raf, Marco Masini e Al Bano.

Dopo lo straordinario successo del concerto all’Arena, nel 2018 Tozzi ha intrapreso un nuovo tour teatrale, registrando 11 sold out sugli 11 live nei teatri più prestigiosi d’Italia.

Nel 2019 Umberto Tozzi e’ protagonista insieme a Raf in un tour che tocchera’ i palasport piu’ importanti d’Italia , IL RAF TOZZI TOUR , che si chiudera’ all’Arena di Verona il 25 Settembre 2019.

Nel febbraio 2019 Umberto Tozzi e’ SUPER OSPITE al 69 Festival di Sanremo.

A Giugno 2019 Umberto Tozzi viene premiato ai SEAT MUSIC AWARDS per il disco RAF TOZZI , raccolta contenente piu’ di 30 successi.

Da dicembre 2019 “Stella Stai” interpretata da MINA e’ la nuova colonna sonora dello spot TIM .

Umberto Tozzi nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di copie di dischi.