La musica internazionale arriva a Taranto con l’ULTRASUONI MUSIC FEST, dal 24 al 27 luglio presso la Rotonda del Lungomare: KOOL & THE GANG; EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE BY AL MCKAY; CREEDENCE CLEARWATER REVIVED e DAVID MORALES FT. JULIE MCKNIGHT sono i protagonisti del nuovo Festival pugliese.

Il nome “Ultrasuoni” descrive l’essenza del festival stesso, si riferisce a quei suoni non udibili dall’orecchio umano, onde sonore, provenienti da molto lontano, che si propagano nell’aria sfidando le barriere naturali. “Ultrasuoni” riflette la varietà e l’ampiezza dell’esperienza musicale che il festival si propone di offrire e suggerisce un’apertura verso un ventaglio di artisti e suoni non convenzionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato e portare la musica di “Ultrasuoni Music Fest” oltre i confini nazionali.

Un tributo ai periodi d’oro della musica che abbracciano la fine degli anni ’60 fino agli scintillanti ’90. L’intento del Festival è diffondere, attraverso un genere di musica coinvolgente, un nuovo approccio all’accoglienza, inclusivo e partecipativo, capace di unire diverse generazioni e di esaltare le bellezze del nostro territorio.

Ultrasuoni Music Fest a Taranto: gli appuntamenti

Quattro imperdibili concerti internazionali si terranno dal 24 al 27 luglio sulla Rotonda del Lungomare di Taranto:

24/07 – Kool & The Gang;

25/07 – Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay;

26/07 – Creedence Clearwater Revived; EVENTO GRATUITO

27/07 – David Morales feat. Julie Mcknight

Al termine dei concerti, l’area sarà accessibile gratuitamente al pubblico, che potrà godersi i DJ-set dei migliori artisti della Regione, immergendosi nei suoni e nei ritmi del periodo musicale celebrato dal festival. Inoltre, il pubblico potrà esplorare l’Ultrasuoni Village, un luogo di incontro e di scoperta dove, oltre ai punti ristoro, si potrà passeggiare tra bancarelle dedicate alla vendita di vinili, libri, gadgets e merchandising dei gruppi e del festival.

Biglietti online disponibili su:

https://www.ticketone.it/artist/ultrasuoni-festival/

https://www.2tickets.it/TITOLIESe.aspx?ide=2241&set=t&idc=9

Abbonamenti a due concerti (Kool & The Gang e Earth Wind & Fire Experience): € 75,00 +prev Abbonamento a tre concerti: € 100,00 + prev.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Teatro Orfeo di Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del Teatro Orfeo e Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco, in collaborazione con Artificio Produzioni, con il patrocinio del Comune di Taranto.