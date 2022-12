Per il cartellone “Periferie e non solo”, rassegna di teatro e cinema, venerdì 16 dicembre, alle ore 21 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi, in scena “Ulisse. Nessuno è perfetto”, testo Paolo Gubello e Salvatore Marci, regia Salvatore Marci, con Nicola Conversano, Simonetta Damato, Salvatore Marci, Giuseppe Marzio, scene Bruno Soriato, costumi Maria Pascale, luci Tea Primiterra, video animazioni Nicola Sammarco, assistenza alla regia Paolo Gubello, produzione Crest. Durata 55′.

A seguire la proiezione del cortometraggio d’animazione “Nausicaa. L’altra Odissea” (Italia, 2017, 20’) di Bepi Vigna, produzione Zena Film. Biglietto 12 euro, ridotto 10 euro (under 25 e over 65) e 6 euro (studenti universitari). Info e prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430.

Lo Spettacolo su Ulisse

Da Omero in poi, l’immaginario letterario ci ha regalato diverse e profonde sfaccettature del mito, un mito che ancora oggi ci parla e interroga. Parte proprio da queste domande lo spettacolo, non certo per esaudirle, ma per renderle carne viva in un viaggio fatto di dramma e humor, come è il viaggio della vita.

Un viaggio che ha portato a smitizzare l’eroe e a farne emergere vizi e virtù umane, soprattutto vizi in verità, visto che non lo si è risparmiato di momenti poco edificanti della sua vita mitica. Un eroe affrontato nella sua umanità, fatta di pregevoli imprese e di atti meschini, tutte questioni che alimentano ulteriormente la sua natura di uomo libero.

In questo spettacolo le famose imprese sono un lontano seppur vivido ricordo e l’eroe d’un tempo è ridotto a mendicare ghiaccio per dissetarsi. Tuttavia l’affabulazione del nostro eroe ha il potere di un’arcana fascinazione su quanti, ancora, incrociano i suoi passi e le sue visioni. Eppure qualcuno diffida della veridicità dell’incredibile e la stessa Penelope, mentre tesse la tela, matura il distacco. E Telemaco non deve conoscere tutta la verità, “non deve sapere” che quella volta, suo padre, pur di non andare in guerra…

Il Film

Un film disegnato di Bepi Vigna. Nausicaa è una giovane principessa, desiderosa di conoscere il mondo e ciò che accade nelle terre oltre il mare. Quando incontra Odisseo (l’Ulisse latino) resta affascinata dai suoi racconti, che parlano di ciclopi, di sirene e isole misteriose. Odisseo ha gioco facile nel sedurre Nausicaa, ma dopo averle fatto conoscere l’amore, l’abbandona trascinato ancora una volta dall’inesauribile desiderio di avventura. La regina Arete, per non vedere sua figlia struggersi nel ricordo di un amore perduto, la esorta a prendere il mare alla ricerca del suo uomo. In questo modo la giovane potrà saziare anche la sete di conoscenza.

Dal suo graphic novel “Nausicaa. L’altra Odissea”, pubblicato nel 2011 in Italia e Francia, Bepi Vigna, grande artista italiano del fumetto, nell’occasione dietro la macchina da presa, propone una reinvenzione dell’Odissea omerica, raccontata dal punto di vista dell’omonima principessa dei Feaci, figlia del sovrano Alcinoo, i cui tormenti per l’eroico Ulisse sono resi dal tratto pittorico di Andrea Serio, illustratore e fumettista conosciuto a livello nazionale e internazionale. Evento speciale alla 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

I Protagonisti

Salvatore Marci. Autore, attore, regista e pedagogo teatrale. Si forma in diversi ambiti che spaziano dalla mediazione teatrale alla storia della musica contemporanea, dalla drammaturgia contemporanea alla formazione e improvvisazione vocale, dal training teatrale a progetti formativi per l’amalgama degli operatori del settore penitenziario. Dopo esperienze nell’ambito del teatro di sperimentazione, di strada e per l’infanzia, iniziate nel 1994, fonda, con Enza Depalma, l’associazione teatrale Grammelot nel 1999. Recita per le compagnie pugliesi Kismet, La Casa dei Doganieri, Maccabeteatro, Crest, Reggimento Carri, La luna nel letto, Bottega degli Apocrifi. In particolare, con il Crest è alla quinta collaborazione come attore: “Prima dell’ultima battaglia” (2005, coproduzione Kismet), “StorieGiganti” (2006), “Sposa sirena” (2012), “Ulisse. Nessuno è perfetto” (2019, anche autore e regista), “L’Atleta” (2019, progetto Heroes).

Bepi Vigna. Classe 1957, nasce a Baunei (Nuoro), scrittore di fumetti e graphic novel. È uno dei creatori delle serie “Nathan Never”e “Legs Weaver” per la Sergio Bonelli Editore. Nel 1997, con Antonio Serra e Michele Medda, vince il premio Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics. Autore per la televisione, la radio e il teatro, dirige spot pubblicitari, documentari, cortometraggi e firma sceneggiature e romanzi. Nel 1993 fonda a Cagliari la Sardinian School of Comics, che opera nell’ambito dell’Associazione Hybris – Centro Internazionale del Fumetto, da lui diretta. Giornalista pubblicista, collabora con quotidiani e riviste ed è il direttore di Teorema, rivista sarda di cinema. Dal mese scorso è il nuovo direttore artistico degli eventi al Museo del Fumetto e del Design Interattivo di Norbello, in provincia di Oristano.

Il progetto “Periferie e non solo” – terza edizione – è realizzato dal Crest, in collaborazione con associazione culturale Il Serraglio – VicoliCorti. Con il sostegno di Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto.