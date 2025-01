Cambio di location per il tradizionale mercatino della Befana a Taranto. Dopo esser stata ospitata per alcuni anni in via Alto Adige, la “Fiera dell’Epifania 2025” si svolgerà dal 4 al 6 gennaio nel cuore del centro cittadino: in via Mignogna e in Piazza Maria Immacolata. È questa la zona in cui saranno allestite le 28 postazioni di commercianti ambulanti che venderanno dolciumi e giocattoli in orari che varieranno in base alle giornate. Sabato 4 la vendita prenderà il via alle 15.00 per proseguire sino alle 24.00; domenica 5 il mercatino resterà aperto dalle 08.00 alle 24.00; mentre, lunedì 6 i banchetti saranno a disposizione di cittadini e visitatori dalle 08.00 alle 13.00.

La scelta di modificare il luogo in cui dar vita al mercatino, che rientra nelle iniziative natalizie programmate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, è stata adottata nell’ambito del Piano Strategico del Commercio che, approvato con delibera del Consiglio Comunale dello scorso 30 luglio, è un documento fondamentale per il rilancio di un settore che punta a migliorare e consolidare la propria attrattività attraverso il coordinamento e la promozione dello sviluppo delle attività in maniera sostenibile.

E sempre con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che svolgono attività commerciali è stata disposta dal Comune tramite apposita ordinanza dirigenziale l’apertura straordinaria dei mercati rionali della Salinella (solo nella giornata del 5 gennaio) e della borgata cittadina di Talsano (solo domenica 12 gennaio).