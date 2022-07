La multinazionale dei suoni e dei colori targata La Ghironda torna a far festa in Puglia con il suo carosello di artisti provenienti da ogni parte del mondo. Le serate conclusive della XXV edizione de la “Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti” andranno in scena sabato 23 e domenica 24 luglio a Ceglie Messapica.

Due giorni di giocoleria, teatro d’attore e di figura, danza aeree e contemporanee, cabaret, animazioni e musica per tutti i gusti. Saranno 8 le postazioni spettacolo allestite tra teatri, piazze, vicoli e musei della città divenuta ormai venue di riferimento del Ghironda Summer Festival.

Ecco le postazioni che ospiteranno le performance dei “globetrotters” della Rassegna:

Postazione 1 | Teatro Comunale;

Postazione 2 | Piazza S. Antonio;

Postazione 3 | Piazza Plebiscito;

Postazione 4 | Atrio MED Cooking School;

Postazione 5 | Atrio del Castello Ducale;

Postazione 6 | Largo Ognissanti;

Postazione 7 | Largo Monterroni;

Postazione 8 | Museo MAAC;

da sabato 23 a domenica 24 luglio 2022, Ceglie Messapica (Brindisi); inizio spettacoli: ore 19.30, ingresso libero. Programma completo presto online su www.laghironda.it