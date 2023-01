Torna il Presepe vivente di Mottola, manifestazione che, giunta alla ventiduesima edizione, quest’anno ritorna nella sua location storica ai piedi della collina mottolese: le Grotte della Madonna delle Sette Lampade!

Il Presepe Vivente di Mottola, una dei più affascinanti della Puglia, è organizzato dal Gruppo Folkloristico “Mottola Fnodd OdV”, recentemente iscritta nel RUNTS, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale di Mottola e del CSV Taranto; direttore artistico della manifestazione è Pietro Palagiano.

Per l’allestimento di questa ventiduesima edizione del Presepe vivente di Mottola saranno impegnati circa cento figuranti che, in abiti riproducenti fedelmente quelli dell’epoca, rappresenteranno i principali episodi della Natività, nonché scene e mestieri che tanto affascinano grandi e piccini; sarà inoltre possibile degustare alcuni prodotti tipici nel pieno rispetto del periodo storico e del contesto religioso.

Il Presepe vivente di Mottola si svolge in due giornate (info Cell. 3387294467 e pagina Facebook “Il Presepe Vivente Di Mottola”). La prima è stata domenica 18 dicembre 2022.

La seconda del Presepe vivente di Mottola è in programma giovedì 5 gennaio 2022, con apertura dalle ore 18.00 alle ore 22.00; in quest’ultima data saranno rappresentate anche le scene del ”Editto di Erode” e “La Calata dei Magi”.

Presentando l’iniziativa il Direttore artistico, Piero Palagiano, ha espresso il suo plauso al Gruppo Folkoristico “Mottola Fnodd OdV”, la cui Presidente è la signora Maria Lattarulo, per l’impegno profuso in questa iniziativa e, allo stesso tempo, ha inteso ringraziare i numerosissimi volontari che, con tanta abnegazione, con lui si impegnano per questa manifestazione: Angelo Lapenna, Vittorio Lattarulo, Vito Greco e Angelo Notaristefano; un ricordo, infine, per il volontario Pietro De Mitis, protagonista per tanti anni dell’iniziativa, che quest’anno è venuto a mancare.