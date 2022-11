Per il cartellone “favole&TAmburi”, rassegna di teatro ragazzi, domenica 6 novembre, alle ore 18 all’Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi, in scena “L’Omino della pioggia” di e con Michele Cafaggi, regia Ted Luminarc, musiche originali Davide Baldi, vincitore Premio Franco Enriquez 2016, produzione Studio Ta-Daa!. Durata 60′.

Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù!

Michele Cafaggi

Chiamato “mago delle bolle di sapone”, Michele Cafaggi, 49enne artista genovese, ottiene nel 2016 il Premio Franco Enriquez: “Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale, raggiunta.

La sua arte è a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini: ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del Dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile”.

Mimo, clown e giocoliere. Studia clownerie, pantomima, recitazione e arti circensi tra Milano e Parigi. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro. Nel corso degli anni lavora dappertutto e nelle situazioni più improbabili: piazze, strade, parchi, locali, scuole, case di riposo, carceri, teatri e festival nazionali ed internazionali, portando i suoi spettacoli, in Italia, in tutta Europa e nel resto del mondo (Cina, Giappone, Corea de Sud, Nepal, Brasile) e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico.

Nel 2016 riceve il Premio Franco Enriquez “per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile”. Dal 2003 è Dottor Sogno nei reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Informazioni e biglietti

Botteghino. Abbonamento 60 euro (10 spettacoli). Biglietto unico 7 euro. Promozione “Famiglie al TaTÀ”: biglietti a 6 euro per nuclei familiari composti da almeno quattro persone. Info e prenotazioni ai numeri 099.4725780 e 366.3473430 (anche whatsapp). Tutti i dettagli su teatrocrest.it.

Il progetto “favole&TAmburi” – quattordicesima edizione – è realizzato dal Crest. Con il sostegno di Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto.