La DiscoverArt srls organizza il 6 maggio un city tour inedito ed affascinante alla scoperta dei murales della città di Taranto ispirato al progetto “Taranto Regeneration Union and Street” (T.R.U.St) il quale ha fatto proclamare la “Città Dei Due Mari” capitale mediterranea della Street Art.

Un percorso espositivo open air dal respiro internazionale che ha il fine di promuovere le arti contemporanee e di riqualificare, sviluppare e valorizzare il territorio urbano. Un vero e proprio museo a cielo aperto con i murales di Taranto realizzato da artisti provenienti da tutta Europa! Noi abbiamo realizzato un percorso nel quale vi mostreremo le opere più significative ed emozionanti accompagnandovi con un nostro mezzo di trasporto.

Appuntamento il 6 maggio con punto di ritrovo in Via Venezia (davanti all’ingresso del PalaMazzola) a Taranto.

Turni:

– 9.15 (partenza ore 9.30)

– 11.15 (partenza ore 11.30)

– 16.15 (partenza ore 16.30)

– 18.15 (partenza ore 18.30)

Ticket: 10€ a persona

Evento a prenotazione obbligatoria (entro e non oltre il 3 maggio) SPECIFICANDO GENTILMENTE L’ORARIO DI PRENOTAZIONE CON UN MESSAGGIO IN ALLEGATO.

…per informazioni e prenotazioni chiamare il 3279531594 oppure cliccare qui —> https://shop.discoverartsrl.com/prodotto/taranto-street-art/

N.B.

– numero minimo di partecipanti: 8 persone / numero massimo di partecipanti: 32 persone (per turno 8 persone)

– eventuali disdette vanno effettuate entro le 24 ore prima dell’evento: in caso contrario i ticket non saranno rimborsati.

– il tutto si svolgerà in totale sicurezza nel rispetto delle normative vigenti antiCovid-19

Web: www.discoverartsrl.com