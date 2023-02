La Factory – handmade in Italy avrà il piacere di ospitare all’interno del proprio spazio un tarantino doc, Stefano Modeo che in anteprima per Taranto ci presenterà il suo ultimo lavoro curato personalmente per Interno Poesia Editore : ʻʻUn doppio limpido zero. Poesie scelte 1945 – 198”.

Un’antologia di poesie, inserita nella collana “Interno Novecento”, con cui la casa editrice riporta in libreria Raffele Carrieri, una delle voci più originali e inquiete dello scorso secolo. Un poeta, come scrisse Leonardo Sinisgalli, che «si fa nutrire dal sonno, dai sogni, dalle allucinazioni, dalle immagini, dalle fole».

L’ampia selezione di testi curata da Stefano segue un percorso cronologico delle opere pubblicate dal 1945 al 1980, e ci permetterà di avvicinarci al mondo del poeta a noi caro attraversando l’evoluzione della sua scrittura e degli snodi tematici affrontati.

Per farci comprendere al meglio il lavoro puntuale e necessario svolto da Stefano sarà con noi anche Gabriele Forte, ricercatore universitario, operatore culturale e attivista tarantino. E siccome amiamo le contaminazioni, a far rivivere per voi quella sera una delle voci imprescindibili della poesia Italiana del Novecento sarà il nostro amico, attore, musicista e performer tarantino Giorgio Consoli.

Stefano Modeo (Taranto, 1990) vive e lavora come insegnante a Treviso. “La Terra del Rimorso” (ItalicPequod 2018) è la sua opera prima. Ha curato l’antologia di poesie di Raffaele Carrieri ʻʻUn doppio limpido zeroʼʼ (Interno Poesia 2023). Compare nell’antologia ʽʽAbitare la parola – Poeti nati negli anni ’90ʼʼ (Ladolfi editore 2019) e in ʽʽI cieli della preistoria. Antologia della nuovissima poesia puglieseʼʼ (Marco Saya 2022). Fa parte della redazione della rivista di poesia Atelier e della redazione del blog Universo poesia – Strisciarossa. Si occupa di poesia italiana contemporanea per la rivista di critica letteraria norvegese Krabben – Tidsskrift for poesikritikk.

L’appuntamento è fissato a Porta Napoli, in via Niceforo Foca 30. Lo start è previsto per le ore 20:00, il consiglio è quello di non mancare!